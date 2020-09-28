السعودية: ضبط خلية إرهابية مرتبطة بـ«الحرس الثوري الإيراني»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 سبتمبر 2020, 09:32 مساء
أسلحة تم ضبطها من جانب قوات الأمن السعودية. (الإنترنت)

أعلن الناطق الرسمي باسم رئاسة أمن الدولة في السعودية، الإثنين، تفكيك خلية إرهابية تلقى عناصرها داخل مواقع للحرس الثوري في إيران تدريبات عسكرية وميدانية.

وذكر الناطق أن الخلية الإرهابية تلقى عناصرها داخل مواقع للحرس الثوري الإيراني تدريبات عسكرية وميدانية، من ضمنها طرق وأساليب صناعة المتفجرات وفق «واس».

وقادت التحريات الأمنية إلى تحديد هويات تلك العناصر، وتحديد موقعين لهم اتخذوا منهما وكراً لتخزين كميات من الأسلحة والمتفجرات. وأسفرت العملية الأمنية عن القبض على عناصر هذه الخلية وعددهم (10) متهمين، 3 منهم تلقوا التدريبات في إيران، أما البقية فقد ارتبطوا مع الخلية بأدوار مختلفة.

ضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات
كما جرى ضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في موقعين، أحدهما منزل والآخر عبارة عن مزرعة، والمضبوطات منها عدد (9) أكواع متفجرة بحالة تشريك، وعدد (67) فتيلا متفجرا، وعدد (51) صاعق متفجر كهربائي ومجموعة كبيرة من المكثفات ومحولات كهربائية ومقاومات إلكترونية تستخدم في التشريك وتصنيع المتفجرات وعدد (5.28) كجم بارود ناعم وخشن وعدد (17) عبوة تحتوي على مواد كيميائية وعدد (13) جهاز إرسال واستقبال إشارات كهربائية وعدد (2) مفاتيح استقبال دائرة كهربائية وعدد (4) أجهزة تنصت متطورة.

وتباشر الجهات المختصة تحقيقاتها مع جميع المقبوض عليهم للوقوف على مزيد من المعلومات عن أنشطتهم والأشخاص المرتبطين بهم داخلياً وخارجياً، وإحالتهم بعد استكمال التحقيقات إجراءاتها للقضاء.

تم ضبط (9) أكواع متفجرة بحالة تشريك وعدد (67) فتيل متفجر. (الإنترنت)
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