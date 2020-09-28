الشرطة الأفغانية تضبط أطنانا من مادة كيماوية تستخدم في صنع القنابل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 سبتمبر 2020, 04:12 مساء
أفراد من قوات الأمن الأفغانية يعتقلون سجناء فروا من سجن في جلال أباد يوم الإثنين. (رويترز)

 قال مسؤولون إن الشرطة الأفغانية ضبطت أربعة أطنان من نترات الصوديوم التي تستخدم في صنع السيارات الملغومة والعبوات الناسفة البدائية، وذلك في واحدة من كبرى عمليات الضبط في البلاد.

وجرى ضبط هذه الكمية من المادة الكيماوية في شاحنة بالعاصمة الأفغانية كابل أمس الأحد، وألقي القبض على السائق فيما تُجرى التحقيقات حاليا في الأمر حسبما أفاد الناطق باسم وزارة الداخلية طارق أريان، بحسب «رويترز».

ولم تشر الحكومة إلى مسؤولية جماعة مسلحة بعينها عن تلك الشحنة. وتستخدم نترات الصوديوم أيضا في الأسمدة والمواد الحافظة، إلا أنها محظورة في أفغانستان منذ أعوام.

 التخطيط لتفجيرات
وأعلنت المديرية الوطنية للأمن في أفغانستان الأحد أنها اعتقلت سبعة من أفراد تنظيم «داعش» في مدينة جلال آباد بشرق البلاد، ومن بينهم رجل يُعتقد أنه مسؤول عن التخطيط لتفجيرات في المناطق الحضرية.

وجاء في بيان للمديرية أن المجموعة كانت تخطط لاستهداف تجمع لقوات الأمن الأفغانية أو لشيوخ القبائل في إقليم ننكرهار الذي يقع في شرق البلاد، وشهد عددا من الهجمات التي شنها مسلحو «داعش» هذا العام.

وجرى كذلك ضبط سترات انتحارية وأسلحة ومتفجرات. ويجتمع وفدا تفاوض من الحكومة الأفغانية وحركة طالبان في العاصمة القطرية الدوحة منذ 12 سبتمبر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتقاسم السلطة. وتصاعدت أعمال العنف بالرغم من المحادثات، ورفضت حركة طالبان دعوات لوقف إطلاق النار.

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