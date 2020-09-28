أرمينيا: 80 قتيلًا سوريًّا في الاشتباكات مع جيش أذربيجان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 سبتمبر 2020, 11:58 صباحا

قالت وكالة الأنباء الأرمينية، اليوم الإثنين، إن مقاتلين سوريين اشتركوا مع أذربيجان في النزاع المسلح بين الأخيرة والجيش الأرميني في منطقة قره باغ المتنازع عليها، مشيرة إلى مقتل 80 من «المرتزقة السوريين».

وأوضحت أن هناك سبع فرق سورية وصلت إلى أذربيجان عبر الأراضي التركية، موضحة أن القتلى توزعوا بين: 19 مسلحا من «الجماعة الشرقية المتمردة»، وأربعة من فرقة حمزة، وتسعة من فرقة «51»، و11 من مجموعة جيش النخبة، و33 من لواء الفرقان، و22 من الجبهة الشامية، وستة من فرقة المعتصم.

وتتواصل الاشتباكات منذ فجر أمس الأحد، إذ شن الجيش الأذربيجاني هجوما مكثفا على منطقة قره باغ باستخدام القوة الجوية والصواريخ والدبابات، وفق الوكالة الأرمينية.

وأعلن مسؤولون في المنطقة المتنازع عليها مقتل 32 مسلحا من أرمينيا. وقال ناطق باسم وزارة الدفاع الأرمينية في بيان إن «المواجهات العنيفة تواصلت خلال الليل»، في حين أكد مسؤولون في وزارة الدفاع في قره باغ مقتل 15 مسلحا، ما يرفع حصيلة القتلى في صفوف الانفصاليين المسلحين إلى 32 منذ اندلاع المواجهات أمس الأحد، وفق وكالة «فرانس برس».

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