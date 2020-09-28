بريطانيا تستعد لعزل عام اجتماعي في شمال بريطانيا وربما لندن

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 سبتمبر 2020, 09:29 صباحا
شخص يرتدي كمامة في العاصمة البريطانية لندن. (بي بي سي).

قالت جريدة «تايمز» إن الحكومة البريطانية تعتزم فرض عزل عام اجتماعي شامل عبر أغلب مناطق شمال بريطانيا وربما لندن للتصدي لموجة ثانية من مرض «كوفيد-19».

وأضاف التقرير أنه بموجب إجراءات العزل الجديدة التي يجري بحثها ستصدر أوامر بإغلاق جميع الحانات والمطاعم لمدة أسبوعين بشكل مبدئي، وفق وكالة «رويترز».

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، صرح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بأن أي إغلاق عام جديد سيهدد الوظائف وأرزاق الناس والتواصل بين البشر. وأضاف التقرير أنه سيتم أيضا منع الأسر إلى أجل غير مسمى من الالتقاء ببعضها في أي مكان مغلق لم تكن فيه بالفعل بموجب الأمر.

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وفرضت بريطانيا في الأسبوع الماضي تدابير جديدة ألزمت الناس بالعمل من المنزل كلما أمكن، وأمرت المطاعم والحانات بالإغلاق مبكرا لمواجهة موجة ثانية سريعة الانتشار من «كوفيد-19» مع فرض قيود جديدة قد تستمر ستة أشهر.

ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي رفيع قوله إنه سيتم السماح باستمرار فتح المدارس والمتاجر، إضافة إلى المصانع والمكاتب التي لا يمكن لموظفيها العمل من المنزل.

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