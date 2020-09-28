قتلى مع استمرار المعارك بين أذربيجان وأرمينيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 سبتمبر 2020, 09:04 صباحا
معدات عسكرية تابعة للجيش بأذربيجان. (الإنترنت)

 استمر القتال بين القوات الأرمينية والأذربيجانية بشأن منطقة ناجورنو قره باغ الانفصالية صباح اليوم الإثنين مع نشر مدفعية ثقيلة على الجانبين حسبما قال الطرفان.

وتحدثت وزارة الدفاع في أرمينيا عن وقوع قتال خلال الليل، في حين قالت وزارة الدفاع في أذربيجان إن القوات الأرمينية قصفت بلدة ترتر، وفق وكالة «رويترز».

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وتحدث مسؤولون في وزارة الدفاع في قره باغ عن مقتل 15 مسلحا، ما يرفع حصيلة القتلى في صفوف الانفصاليين المسلحين إلى 32 منذ اندلعت المواجهات الأحد، حسب «فرانس برس».

وأعلن الجيش الأذربيجاني الأحد أن قواته دخلت ست قرى خاضعة لسيطرة الأرمينيين الانفصاليين خلال المواجهات العنيفة التي اندلعت عند خط التماس بين الطرفين في منطقة ناغورنو قره باغ.

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