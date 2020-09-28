أول تعليق من ترامب على النزاع بين أرمينيا وأذربيجان

الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (أرشيفية: الإنترنت)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأحد، إن الولايات المتحدة «ستسعى إلى وقف أعمال العنف التي اندلعت بين أرمينيا وأذربيجان» اللتين خاضتا حربا فيما بينهما في التسعينات.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي مساء الأحد: «لدينا قدر كبير من العلاقات الجيدة في هذا المجال. سنرى ما إذا كان بإمكاننا وقفه»، وفق «رويترز».

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وأسفرت أعمال العنف عن سقوط ما لا يقل عن 16 عسكريا وعدة مدنيين قتلى، يوم الأحد، في أعنف اشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان منذ 2016، مما أثار من جديد مخاوف بشأن الاستقرار في جنوب القوقاز، الذي يعد ممرا لخطوط الأنابيب التي تنقل النفط والغاز إلى الأسواق العالمية.