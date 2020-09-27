رئيس وزراء أرمينيا يحذر من مغبة التدخل التركي في الصراع مع أذربيجان

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 سبتمبر 2020, 10:25 مساء
عسكريون متطوعون في العاصمة الأرمنية. (الإنترنت)

دعا رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان المجتمع الدولي اليوم الأحد إلى ضمان عدم قيام تركيا بإقحام نفسها في الصراع بين بلاده وأذربيجان بشأن إقليم ناجورنو قرة باغ، في تبادل للتصريحات اللاذعة مع أنقرة.

ووجهت تركيا، الحليفة لأذربيجان، انتقادات حادة في وقت سابق اليوم الأحد لأرمينيا بعد وقوع اشتباكات هذا الصباح بين قوات البلدين، وقالت إن أرمينيا عقبة أمام السلام وتعهدت بمواصلة دعم أذربيجان، وقال باشينيان إن من شأن سلوك تركيا أن يكون له عواقب مدمرة على منطقة جنوب القوقاز والمناطق المحيطة.، بحسب «رويترز».

وأعلنت أذربيجان، الأحد، الأحكام العرفية في البلاد إضافة إلى حظر التجول في باكو ومدن أخرى عدة بعد تصاعد العنف مجددا بين الانفصاليين في منطقة ناغورني قره باغ والقوات الأذرية.

وصرح الناطق باسم الرئاسة الأذرية، حكمت حاجييف، للصحفيين بأنّ «الأحكام العرفية ستسري اعتبارا من منتصف الليل إضافة إلى حظر للتجول من الساعة 21,00 حتى الساعة 6,00» في باكو ومدن أخرى والمناطق القريبة من خط الجبهة في قره باغ.

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