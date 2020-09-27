ماكرون يعلن علمه بـ«الخيانة الجماعية» للطبقة السياسية اللبنانية بعد فشلها في تشكيل حكومة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 سبتمبر 2020, 07:26 مساء
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون أنه «أخذ علما بالخيانة الجماعية» للطبقة السياسية اللبنانية بعد إخفاقها في تشكيل حكومة، خلافا للتعهدات التي أعلنتها في أول سبتمبر خلال زيارته الثانية لبنان.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي في باريس إن الأطراف اللبنانيين «يتحملون كامل المسؤولية» عن هذا الفشل، وفق «فرانس برس».

وأكد الرئيس الفرنسي أن أمام القادة اللبنانيين «فرصة أخيرة» للوفاء بالتعهدات التي أعلنوها بداية سبتمبر بهدف تشكيل حكومة مهمة والحصول على المساعدة الدولية.

وقال ماكرون ي إن «خارطة الطريق (التي أعلنت) في الأول من سبتمبر باقية إنها المبادرة الوحيدة التي اتخذت على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي (...) لم يتم سحبها من الطاولة (...) ولكن يعود الآن إلى المسؤولين اللبنانيين أن ينتهزوا هم هذه الفرصة الأخيرة».

وقال الرئيس الفرنسي إنه «يخجل» مما يقوم به القادة اللبنانيون بعد فشلهم في تشكيل حكومة مهمة في إطار مبادرة أطلقها رغم أنهم تعهدوا القيام بذلك في أول سبتمبر. وندد ماكرون بـ«نظام من الفساد يتمسك فيه الجميع لأن الجميع يستفيدون منه»، مضيفا «اليوم، يقوم بضع عشرات من الأشخاص بإسقاط بلاد».

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