بايدن: ترامب سيركز مناظرته معي على هجمات شخصية ضدي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 سبتمبر 2020, 10:57 مساء
المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن (أرشيفية: الإنترنت).

توقع المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن، أن منافسه دونالد ترامب سيركز مناظرته المقبلة معه على هجمات شخصية ضده، لضعف معارفه في قضايا السياسة.

وقال بايدن لقناة «MSNBC» السبت: «الشعب يعلم أن الرئيس كذاب. وأنا مستعد لأن أخرج وأشرح لماذا فشل، بينما الحلول التي أقترحها كفيلة بأن تساعد الأميركيين واقتصاد الولايات المتحدة وتجعل العالم أكثر أمنًا».

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وتابع: «أتوقع أن تكون المناظرة هجمات مباشرة ومعظمها شخصية، فهذا أقصى ما يعرفه». وأضاف: «لا يعرف كيف يخوض مناقشة معتمدًا على الحقائق فهو ليس ذكيًّا بما فيه الكفاية. لا يعرف كيف يتعامل مع الحقائق، ولا يفقه في السياسة الخارجية ولا في السياسة الداخلية إلا قليلاً».

وستعقد مناظرة علنية بين بايدن وترامب في كليفلاند بولاية أوهايو في 29 سبتمبر، حيث سيناقش المرشحان قضايا بينها جائحة «كورونا»، وضمان شفافية العملية الانتخابية، والاحتجاجات الأخيرة على خلفية مناهضة العنصرية، ووضع البلاد الاقتصادي.

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