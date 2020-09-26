ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم الطائرة العسكرية في أوكرانيا إلى 26 قتيلا

موقع تحطم الطائرة العسكرية في شرق أوكرانيا. (أ ف ب)

ارتفع عدد القتلى جراء تحطم طائرة النقل التابعة لسلاح الجو الأوكراني خلال رحلة تدريبية في شرق البلاد إلى 26 شخصًا على الأقل، أغلبهم طلاب في مدرسة عسكرية، بحسب آخر حصيلة صدرت السبت.

وأفاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في منشور على فيسبوك، بأن «أوكرانيا فقدت 26 من أبنائها» معلنًا يومًا حدادًا وطنيًّا السبت، وفق «فرانس برس».

وكانت الطائرة المنكوبة تقل 27 شخصًا، بينهم سبعة من أفراد الطاقم و20 طالبًا في المعهد الوطني للقوات الجوية الأوكرانية في خاركيف (شرق)، لدى تحطمها الجمعة.

نجاة طالبين

ونجا طالبان من الكارثة في البداية، لكن أحدهما توفي صباح السبت بعدما كانت حالته «خطيرة للغاية»، بحسب وزير الصحة. ويعاني الثاني ارتجاجًا في الدماغ، لكن حياته ليست في خطر، وفق ما أفاد مصدر في العيادة العسكرية التي تعالجه.

وتحطمت الطائرة وهي من طراز «أنتونوف»، الجمعة عند الساعة 20.50 بالتوقيت المحلي (17.50 ت غ)، خلال رحلة تدريبية على بعد كيلومترين من قاعدة تشوهيف العسكرية، بالقرب من خاركيف، وفق خدمة الطوارئ.

وبحسب المعلومات الأولية، أبلغ قائد الطائرة عن عطل في أحد المحركات قبل سبع دقائق من تحطمها، وطلب القيام بهبوط اضطراري، بحسب بيان صادر عن أجهزة الأمن الأوكرانية. وأوضح البيان أن الطلاب لم يشاركوا في قيادة الطائرة.

هبوط على الجناح

وأكد وزير الدفاع أندريه تاران أن «الطائرة على الأرجح هبطت على جناحها»، بحسب بيان صادر عن وزارته. وأشار إلى أن الطائرة، التي صنعت العام 1977، كانت لا تزال قادرة على القيام برحلات لمدة ثلاث سنوات.

ويبلغ عدد سكان مدينة تشوهيف 30 ألف نسمة وتقع على بعد نحو ثلاثين كيلومترًا جنوب شرق خاركيف. كما تبعد نحو مائة كيلومتر إلى الغرب من خط المواجهة الذي يفصل بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الأوكرانية وتلك الواقعة في أيدي الانفصاليين الموالين لروسيا.

والطائرة أنتونوف من طراز «آن-26»، هي طائرة نقل خفيفة وصممت في أوكرانيا خلال الحقبة السوفياتية. يبلغ طولها 24 مترًا ويمكنها الطيران بسرعة تبلغ 440 كلم/ ساعة. وشهدت أوكرانيا عدة حوادث طائرات عسكرية خلال رحلات تدريبية في السنوات الأخيرة.