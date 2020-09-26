ميليشيا مسلحة تقتل 15 شخصا في غرب إثيوبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 سبتمبر 2020, 04:27 مساء
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد, (الإنترنت)

قالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، في بيان في وقت متأخر من مساء الجمعة، إن ميليشيا مسلحة قتلت 15 شخصًا على الأقل في هجوم قبل الفجر بغرب البلاد، وذلك في أحدث تحدٍ أمني يواجه حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد.

ويأتي الهجوم في أعقاب واقعة مماثلة هذا الشهر في المنطقة ذاتها عندما قُتل 30 شخصًا في ميتاكال بمنطقة بني شنقول قماز التي تقع على الحدود مع السودان، وفق «رويترز».

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية دانييل بيكيلي: «يتعرض المدنيون لهجمات متكررة بقسوة تامة في بني شنقول قماز... على السلطات الاتحادية والمحلية اتخاذ الخطوات اللازمة لفرض حكم القانون ومحاسبة الجناة».

ولم تذكر اللجنة سبب الهجمات، لكنها قالت إن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية تبادلت إطلاق النار مع المسلحين في المنطقة، وتمكنت من إعادة الهدوء يوم الجمعة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شرطة بيلاروسيا تعتقل العشرات مع استمرار الاحتجاجات ضد لوكاشينكو
دولى
حمدوك: نرفض ربط حذف السودان من قائمة الإرهاب الأميركية بالتطبيع مع «إسرائيل»
عربى
إنتاج الأجسام المضادة لـ«كورونا» خلال 14 يوما من التطعيم
طب وصحة
29 مليون دينار تفجر أزمة الديون في الاتحاد
رياضة محلية
بالصور.. مهرجان ليبيا الزراعي ينطلق في تمنهنت رغم انتشار «كورونا» وقلة الإنتاج
ليبيا
«فرانس برس»: روسيا والصين ترفضان نشر تقرير أممي حول انتهاكات حظر الأسلحة إلى ...
ليبيا
«فرانس برس»: روسيا والصين ترفضان نشر تقرير أممي حول انتهاكات حظر الأسلحة إلى ...
ليبيا
منظمة الصحة تحذر من «احتمال» وفاة مليوني شخص بـ«كورونا» في هذه الحالة
دولى
«ASPI»: السلطات الصينية دمرت آلاف المساجد في شينجيانغ
دولى
كتيبة الضمان تصدر بيانا حول الاشتباكات مع «أسود تاجوراء»
ليبيا
مجموعة العمل الاقتصادية الأممية تناقش سبل معالجة أزمة الكهرباء في ليبيا
ليبيا
بوتين يعرض على الولايات المتحدة تبادل «ضمانات بعدم التدخل» في الانتخابات
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فيتامينات للوقاية من فيروسات الخريف