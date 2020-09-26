روحاني يتهم أميركا بـ«التوحش» بعد فرضها عقوبات جديدة على إيران

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 سبتمبر 2020, 04:21 مساء
الرئيس الإيراني حسن روحاني. (أرشيفية: الإنترنت)

اتهم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الولايات المتحدة بـ«التوحش»، السبت، بعد أن فرضت عقوبات جديدة على بلاده، مشيرًا إلى أن غضب الإيرانيين ينبغي أن يُوجه إلى البيت الأبيض.

وأضاف في تصريحات نقلها التلفزيون، بينما كان صوته يرتعش غضبًا، «تسبب الأميركيون في خسائر لإيران بعشرات الملايين من الدولارات»، وفق «رويترز».

ومضى يقول: «أميركا ومن خلال الحظر الظالم وغير القانوني والمغاير لحقوق الإنسان حالت دون وصول الأدوية والمواد الغذائية إلى إيران... البيت الأبيض لم يشهد في تاريخه مثل هذه الحالة من التوحش». وأشار إلى أن الوجهة التي ينبغي أن تنهال عليها لعنات الإيرانيين ومشاعر الكراهية هي البيت الأبيض.

عقوبات جديدة
وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرمته الإدارة السابقة في البيت الأبيض وقوى عالمية أخرى مع إيران العام 2018 ومعاودته فرض العقوبات التي جرى تخفيفها بموجب الاتفاق.

وفرضت واشنطن عقوبات جديدة، يوم الإثنين الماضي، على وزارة الدفاع الإيرانية وجهات أخرى ضالعة في برنامج إيران النووي وبرنامجها للتسلح، وذلك لدعم المساعي الأميركية لإعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وأدرجت الولايات المتحدة، يوم الخميس، عدة مسؤولين وكيانات إيرانية في قائمة سوداء بدعوى ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وشملت العقوبات قاضيًا قالت واشنطن إنه شارك في صدور حكم بالإعدام على مصارع إيراني.

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