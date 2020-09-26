«فرانس برس»: ترامب يعتزم ترشيح القاضية إيمي كوني باريت لعضوية المحكمة العليا

القاضية إيمي كوني باريت. (فرانس برس)

يعتزم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ترشيح القاضية إيمي كوني باريت لعضوية المحكمة العليا، وهو خيار في حال المصادقة عليه يعزز الغالبية التي يتمتع بها المحافظون داخل المحكمة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وصرح ترامب هذا الأسبوع بأنه سيعلن السبت خياره لملء المركز الشاغر عقب وفاة القاضية التقدمية روث بادر غينسبرغ، ونقلت عدة وسائل، بينها جريدة «نيويورك تايمز» وشبكة «سي إن إن»، عن مصادر قريبة من العملية أن ترامب سيرشح باريت، القاضية المحافظة البالغة 48 عامًا.

وفي حال تأكد ذلك ستصبح الغالبية داخل المحكمة لستة قضاة محافظين مقابل ثلاثة ليبراليين، وعندما سئل ترامب من قبل المراسلين في البيت الأبيض إن كان سيرشحها، أجاب: «لم أقل هذا»، لكنه أضاف أن قراره متخذ «في ذهنه» وأن باريت «رائعة»، وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن ترامب المتقلّب لا يزال بإمكانه تغيير رأيه قبل الإعلان الرسمي المتوقع في الخامسة من مساء السبت.

وطالب الديمقراطيون وعلى رأسهم المرشح الرئاسي جو بايدن الجمهوريين بإرجاء عملية التعيين إلى ما بعد انتخابات 3 نوفمبر المقبل، أما قادة الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، المكلف المصادقة على تعيين قضاة المحكمة العليا، فقالوا إن لديهم الدعم اللازم لعقد جلسة تصويت إما قبل الانتخابات أو في أسوأ الأحوال في الفترة ما بين الانتخابات وحفل تنصيب الرئيس في يناير.

وأكد زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أنهم سيصوتون على التعيين «هذا العام»، وباريت الكاثوليكية المتدينة وأستاذة القانون عُينت في مركز قضائي للمرة الأولى العام 2017، وهي تعد معارضة شرسة لحق الإجهاض الذي يعد قضية بالغة الحساسية بالنسبة إلى المحافظين.