توقيف مشتبه به ثان مرتبط بهجوم باريس قرب «شارلي إيبدو»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 25 سبتمبر 2020, 03:30 مساء
عناصر الشرطة الفرنسية قرب مقر جريدة «شارلي أبيدو» بباريس. 25 سبتمبر 2020(الإنترنت)

أوقف مشتبه به ثان مرتبط بهجوم باريس قرب مكاتب «شارلي إيبدو»، على ما أفاد مصدر قضائي لوكالة «فرانس برس».

جاء ذلك بعد الإعلان عن توقيف شخص آخر قرب ساحة باستيي في باريس، على ما ذكرت قيادة الشرطة في العاصمة الفرنسية.

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