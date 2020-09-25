توقيف مشتبه به ثان مرتبط بهجوم باريس قرب «شارلي إيبدو»

أوقف مشتبه به ثان مرتبط بهجوم باريس قرب مكاتب «شارلي إيبدو»، على ما أفاد مصدر قضائي لوكالة «فرانس برس».
جاء ذلك بعد الإعلان عن توقيف شخص آخر قرب ساحة باستيي في باريس، على ما ذكرت قيادة الشرطة في العاصمة الفرنسية.
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