النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب تتسلم التحقيق حول الهجوم قرب مكاتب «شارلي إيبدو»

أعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب تسلم التحقيق المرتبط بالهجوم الذي حصل، الجمعة، قرب مكاتب شارلي إيبدو الساخرة وأسفر عن إصابة شخصين.
وقالت إن تحقيقا فتح بشأن «محاولة اغتيال مرتبطة بعمل إرهابي وجمعية إرهابية إجرامية».
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