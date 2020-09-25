النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب تتسلم التحقيق حول الهجوم قرب مكاتب «شارلي إيبدو»

عناصر الشرطة الفرنسية قرب مقر جريدة «شارلي أبيدو» بباريس. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب تسلم التحقيق المرتبط بالهجوم الذي حصل، الجمعة، قرب مكاتب شارلي إيبدو الساخرة وأسفر عن إصابة شخصين.

وقالت إن تحقيقا فتح بشأن «محاولة اغتيال مرتبطة بعمل إرهابي وجمعية إرهابية إجرامية».