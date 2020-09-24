مندوبة أميركا بالأمم المتحدة لوزيري خارجية روسيا والصين: «عار عليكما»

مندوبة أميركا لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت. (أرشيفية: الإنترنت).

نشب خلاف بين الولايات المتحدة والصين وروسيا، اليوم الخميس، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن وباء فيروس كورونا بعد أن حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس المجلس من أنه يخشى الأسوأ إذا تعاملت الدول مع أزمة المناخ بنفس حالة «التفكك والفوضى» التي تعاملت بها مع أزمة الوباء.

وقال غوتيريس إن فيروس كورونا «خرج عن السيطرة مع اقتراب عدد الوفيات في العالم من مليون، بينما أصيب أكثر من 30 مليونا». وألقى باللوم على «نقص الاستعداد والتعاون والوحدة والتضامن العالمي»، وفق «رويترز».

وأضاف أمام المجلس المؤلف من 15 عضوا: «الوباء اختبار واضح للتعاون الدولي، اختبار أخفقنا فيه بشكل أساسي».

انتقادات ضمنية

ووجه كل من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الصيني وانغ يي، انتقادات ضمنية للولايات المتحدة خلال اجتماع المجلس الافتراضي حول الحوكمة العالمية بعد مرض كوفيد-19. وردت مندوبة أميركا لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت على الانتقادات بقولها «عار على كل منكما».

وقالت: «أنا مندهشة وأشعر بالاشمئزاز من محتوى مناقشة اليوم.. أعضاء المجلس الذين انتهزوا هذه الفرصة للتركيز على الضغائن السياسية بدلا عن القضية الحرجة المطروحة». ورغم أن لافروف لم يذكر أي دولة بالاسم، فقد أشار إلى أن الوباء أدى إلى تعميق الاختلافات بين الدول. وقال: «نرى محاولات من جانب دول منفردة لاستغلال الوضع الحالي من أجل المضي قدما بمصالحها الضيقة في الوقت الراهن، من أجل تصفية الحسابات مع حكومة غير مرغوب فيها أو منافسين جيوسياسيين».

توترات مستمرة

ووصلت التوترات المستمرة منذ فترة طويلة بين الولايات المتحدة والصين إلى نقطة الغليان بشأن الوباء، مما يسلط الضوء على محاولة بكين توسيع نفوذها في مجالات عدة في تحد لزعامة واشنطن التقليدية. ودعا وانغ، اليوم الخميس، إلى تنسيق وتعاون أفضل بين القوى الكبرى.

وقال إن «الدول الكبرى ملزمة بشكل أكبر بوضع مستقبل البشرية أولا، ونبذ عقلية الحرب الباردة والتحيز الأيديولوجي، والعمل معا بروح الشراكة للتغلب على الصعوبات».