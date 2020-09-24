هل سيقبل الرئيس الأميركي بنتيجة الانتخابات الرئاسية؟ البيت الأبيض يجيب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 سبتمبر 2020, 08:38 مساء
الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، 30 مارس 2020. (أ ف ب).

قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيقبل نتائج الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في الثالث من نوفمبر، وذلك بعد يوم من توجيه انتقادات إلى الرئيس الذي ينتمي للحزب الجمهوري لرفضه الالتزام بقبول تلك النتائج.

وبعد الضغط عليها في مؤتمر صحفي للتعليق على تصريحات ترامب، يوم الأربعاء، قالت الناطقة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني إن «الرئيس سيقبل بنتائج انتخابات حرة ونزيهة»، وفق «رويترز».

- ترامب يرفض التعهد بنقل سلمي للسلطة في حال خسارته الانتخابات

ودفعت تصريحات ترامب رفاقه في الحزب الجمهوري للتعبير عن دعمهم لانتقال سلمي للسلطة.

ورفض ترامب التعهد بنقل سلمي للسلطة في حال هزيمته في انتخابات 3 نوفمبر، مما أثار ردود فعل منددة من المعسكر الديمقراطي وحتى في صفوف الجمهوريين. وقال ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض «يجب أن نرى ما سيحصل»، وفق «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منظمة الصحة تحذر من «احتمال» وفاة مليوني شخص بـ«كورونا» في هذه الحالة
دولى
مجموعة العمل الاقتصادية الأممية تناقش سبل معالجة أزمة الكهرباء في ليبيا
ليبيا
بوتين يعرض على الولايات المتحدة تبادل «ضمانات بعدم التدخل» في الانتخابات
دولى
المنتخب يستعد لغينيا الاستوائية من تونس
رياضة محلية
توقعات بوصول إنتاج النفط الليبي إلى مليون برميل يوميا
ليبيا
جريدة «الوسط»: اختراقان لمسارات برلين قبل شهر من ملتقى جنيف
ليبيا
زعيم كوريا الشمالية يعتذر عن قتل كوري جنوبي «منشق»
دولى
نص كلمة السراج أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة
ليبيا
السراج: الوصول الفعلي لوقف دائم لإطلاق النار يقتضي أن تكون سرت والجفرة منزوعتي ...
ليبيا
روسيا تنظم مناورات بمشاركة 80 ألف عسكري من الصين وإيران وبيلاروسيا
دولى
العدد 253 من جريدة «الوسط»: اختراق مسارات برلين.. وهجرة العقول الليبية أزمة ...
ليبيا
مقتل ليبي على أيدي ليبي في محطة مترو بفرنسا
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل المتعافي من «كوفيد-19» مصدر للعدوى؟