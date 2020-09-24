ترامب يرفض التعهد بنقل سلمي للسلطة في حال خسارته الانتخابات

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يصل لعقد مؤتمره الصحفي في البيت الابيض في 23 سبتمبر 2020. (فرانس برس)

رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب التعهد بنقل سلمي للسلطة في حال هزيمته في انتخابات 3 نوفمبر، مما أثار ردود فعل منددة من المعسكر الديمقراطي وحتى في صفوف الجمهوريين. وقال ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض «يجب أن نرى ما سيحصل»، وفق وكالة «فرانس برس».



وأتى كلامه ردا على صحفي سأله ما إذا كان يتعهد الالتزام بأبسط قواعد الديمقراطية في الولايات المتحدة وهي النقل السلمي للسلطة حين يتغير الرئيس. ويشتكي الرئيس الجمهوري الذي يتقدم عليه المرشح الديمقراطي جو بايدن في استطلاعات الرأي، على الدوام من ظروف تنظيم الانتخابات ويؤكد أن التصويت بالمراسلة قد يؤدي إلى عمليات تزوير محتملة.

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وسارع بايدن إلى التعليق على تصريحات ترامب قائلا «في أي بلد نعيش؟»، مضيفا «هو يقول أكثر الأمور غير العقلانية. لا أعرف ما أقول». وذهب السيناتور الجمهوري ميت رومني أبعد من ذلك قائلا إن إبداء أي تردد بشأن تطبيق ما يضمنه الدستور «أمر لا يعقل وغير مقبول». وكتب في تغريدة «النقل السلمي للسلطة أمر أساسي للديمقراطية، دون ذلك سنكون أشبه ببيلاروس».



وبدا ترامب الأربعاء وكأنه يشير إلى احتمال إلغاء بطاقات الاقتراع التي ترسل بالبريد. وقال «فلنتخلص من هذه البطاقات وسيكون الأمر سلميا جدا، ولن يحصل نقل فعلي (للسلطة) سيكون الأمر مجرد استمرارية». وفي إشارة إلى تزايد استخدام التصويت بالبريد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد قال ترامب «تعلمون أنني كنت أشتكي بقوة بشأن هذه البطاقات، وهي تشكل كارثة».

وتأتي تصريحات ترامب بأن الانتخابات لا يمكن أن تكون حرة ونزيهة بسبب تلك البطاقات، فيما يتزايد الضغط بشأن خطته تعيين قاض في المحكمة العليا خلفا للقاضية الليبرالية روث بادر غينسبورغ التي توفيت الأسبوع الماضي. وسيعلن ترامب السبت عن الشخصية التي يرشحها لخلافة غينسبورغ فيما وعد الأعضاء الجمهوريون في مجلس الشيوخ بتصويت سريع للمصادقة على التعيين.



لكن المعارضين الديمقراطيين، وفي مقدمتهم بايدن يطالبون بالتريث إلى ما بعد انتخابات الثالث من نوفمبر حينما يتضح ما إذا سيحظى ترامب بولاية ثانية. ويتجاهل الجمهوريون ذلك الموقف مما يمنح ترامب، الذي سبق أن عيّن قاضيين في المحكمة، الفرصة لترسيخ هيمنة اليمين على المحكمة العليا لعقود قادمة، بغض النظر عما إذا فاز على بايدن أم لا.