السعودية تعلن رسميا موعد استئناف العمرة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020, 10:29 مساء
صحن الكعبة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، موعد استئناف العمرة والتي توقفت منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أنه تم صدور الموافقة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيا من داخل المملكة بداية من 17 صفر 1442هـ، الموافق 4 أكتوبر 2020، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، وذلك عبر أربع مراحل.

الإجراءات الاحترازية الصحية
وأفادت الداخلية أن المرحلة الأولى سيتم فيها السماح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من يوم الأحد 17 صفر 1442هـ «4 أكتوبر 2020»، وذلك بنسبة 30% «ستة آلاف معتمر/اليوم» من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.

وسيتم خلال المرحلة الثانية السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من يوم الأحد 1 ربيع الأول 1442هـ «18 أكتوبر 2020»، بنسبة 75% «15 ألف معتمر/اليوم، 40 ألف مصل/اليوم» من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، وبنسبة 75% كذلك من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للروضة الشريفة في المسجد النبوي.

وأشارت الداخلية السعودية إلى أن المرحلة الثالثة سيتم فيها السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بداية من يوم الأحد 15 ربيع الأول 1442 هـ «1 نوفمبر 2020»، حتى الإعلان الرسمي عن انتهاء جائحة كورونا أو تلاشي الخطر، بنسبة 100% (20 ألف معتمر/اليوم، 60 ألف مصل/اليوم).

المقيمون من داخل المملكة
وتتمثل المرحلة الرابعة في السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بنسبة 100% من الطاقة الاستيعابية الطبيعية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك عندما تقرر الجهة المختصة زوال مخاطر الجائحة.

ونوهت وزارة الداخلية بأن المراحل المعلن عنها في هذا البيان ستخضع للتقييم بشكل مستمر، وحسب مستجدات الجائحة. ومن المقرر أن يتم تنظيم دخول المعتمرين والمصلين والزوار عبر تطبيق «اعتمرنا»، الذي ستطلقه وزارة الحج والعمرة، بهدف إنفاذ المعايير والضوابط الصحية المعتمدة من وزارة الصحة والجهات المختصة.

وأهابت الداخلية السعودية بالمعتمرين والمصلين والزوار ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية، وتطبيق التعليمات والاشتراطات الصحية، من ارتداء الكمامة والحفاظ على مسافة التباعد الآمن، وعدم التلامس.

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