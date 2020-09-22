بريطانيا.. فرض قيود لمدة 6 أشهر لمواجهة الموجة الثانية من «كورونا»

مواطن يرتدي كمامة ويقرأ الجريدة في بريطانيا. (أ ف ب)

أمر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، عقب اجتماعات طارئة مع وزراء وقادة الحكومات المفوضة في المملكة المتحدة بإغلاق الحانات والمطاعم في وقت أبكر، وطالب بالعمل من المنازل كلما أمكن ذلك، في محاولة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس «كورونا»، وفق «فرانس 24».

قيود جديدة

وقال جونسون أمام البرلمان عقب اجتماعات طارئة مع وزراء وقادة الحكومات المفوضة في المملكة المتحدة، إن القيود الجديدة في إنجلترا قد تستمر لستة أشهر، بعد أن حذر علماء الحكومة من زيادة معدل الوفيات في حالة عدم اتخاذ إجراء عاجل.

وأضاف: «يؤسفني أن أقول إننا وصلنا، كما حدث في إسبانيا وفرنسا ودول كثيرة أخرى، إلى نقطة تحول خطيرة». وبعد أسابيع فقط من حث الناس على بدء العودة إلى أماكن العمل، نصح جونسون موظفي الأعمال المكتبية بالبقاء في المنازل إذا كان بإمكانهم ذلك.

إغلاق الحانات والمطاعم

وأمر بإغلاق كل الحانات والمطاعم وأماكن الضيافة الأخرى في الساعة العاشرة مساء، اعتبارا من يوم الخميس، مع السماح فقط بتقديم خدمات الطعام والشراب على الطاولات.

وقال إنه سيتم فرض الكمامات في المزيد من الأماكن، مع فرض غرامات على الشركات التي تنتهك القواعد، وسيتم الالتجاء إلى أساليب أشد صرامة لتطبيق القواعد وإنفاذها على غير الملتزمين. وستظل المدارس والجامعات مفتوحة الأبواب. وسيلقي جونسون خطابا للأمة ينقله التلفزيون الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.