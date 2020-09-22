قائد المجموعة العسكرية في مالي يدعو دول غرب أفريقيا إلى رفع العقوبات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020, 05:09 مساء
استقبال مجموعة الانقلاب العسكري في مالي. (الإنترنت)

دعا قائد المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي الكولونيل عاصمي غويتا الثلاثاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس» إلى رفع العقوبات المفروضة على بلاده، وجدد دعمه لوجود القوات الفرنسية وقوة حفظ السلام الأممية «مينوسما» لمواجهة «المتطرفين».

وقال غويتا خلال احتفالات الذكرى الستين لاستقلال مالي للصحافة «قبلنا مبادئ المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وهي تسمية رئيس مدني، سيليها تعيين رئيس وزراء. أظن أن المجموعة سترفع عقوباتها في الأيام القادمة»، بحسب «فرانس برس».

  عقوبات على مالي
ويأتي تصريح غويتا غداة تسمية الكولونيل المتقاعد با نداو الذي شغل سابقا منصب وزير الدفاع، رئيسا انتقاليا، وفيما من المتوقع أن يصل وسيط دول غرب إفريقيا، الرئيس النيجيري السابق جودلاك جوناثان، إلى مالي الأربعاء. ولم تعلن «إيكواس»، التي فرضت عقب يومين من الانقلاب العسكري في 18 أغسطس، عقوبات على مالي، عن موقفها من تعيين با نداو. وعينت المجموعة العسكرية غويتا نائبا للرئيس مع صلاحيات واسعة في الميدان الأمني.

وعلقت المجموعة الإقتصادية عضوية مالي وأغلقت حدود دولها الأعضاء معها، وأوقفت المبادلات المالية والتجارية باستثناء المواد الأساسية والأدوية وتجهيزات مكافحة فيروس كورونا المستجد والمواد النفطية والكهرباء.  ويثير هذا الحصار مخاوف في البلد الفقير الذي يفتقد إلى منافذ بحرية.

قبلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الفترة الانتقالية لعودة المدنيين إلى السلطة. لكنها ربطت رفع العقوبات بتسمية رئيس ورئيس وزراء انتقاليين من المدنيين، وقالت إنها سترفع عقوباتها بمجرد تنفيذ المجموعة العسكرية الشروط التي وضعتها.

«الوحدة المقدسة»
 وحثّ غويتا على «الوحدة حول مالي»، داعيا المواطنين إلى دعم القوات الوطنية ضد المجموعات «المتطرفة».  وقال «سنحت لي الفرصة اليوم للإشادة بهم وتشجيعهم على كل الجهود التي يبذلونها لإعادة الأمن والسلام إلى مالي».

وأضاف «أطلب أيضا من الماليين دعم القوات الشريكة لنا على غرار قوة برخان، ومينوسما وقوة تاكوبا (الأوروبية)». ويثير حضور القوات العسكرية الفرنسية والقوة الأممية في مالي منذ سبعة أعوام احتجاجات في صفوف عدد من الماليين، وينتظر خروج تظاهرة في العاصمة باماكو بعد ظهر الثلاثاء ضد هذا الوجود.

الإعلان عن تعيين وزير الدفاع المالي السابق رئيسًا للبلاد
زعماء غرب أفريقيا يمهلون حكام مالي حتى 15 سبتمبر لتعيين رئيس وحكومة انتقالية

ومساء الاثنين، دعا الكولونيل غويتا مرة أخرى إلى شن هجوم لاستعادة السيطرة على الأرض التي استولى عليها الجهاديون.  وقال «يجب أن تتسم الأشهر المقبلة بالنتائج والالتزامات الحاسمة حتى تستعيد مالي بسرعة أمنها الكامل على جميع أراضيها». ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من الخلافات بين مؤيدي مرحلة انتقالية طويلة مدعومة من المجلس العسكري ومعارضيها.

ويدعو الفريق الأول إلى ضرورة منح الوقت والسلطة بشكل كاف لبدء التعافي في بلد على وشك الانهيار. ويخشى الفريق الآخر من تكرار أخطاء الماضي في بلد شهد أربعة انقلابات منذ الاستقلال، أي منذ 60 عاما.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في التسعين - (الحلقة 54): ملف التجاوزات والخروقات المالية والإدارية في قطاع ...
فيديو
العالم يسجل أعلى عدد إصابات بـ«كورونا» خلال أسبوع
دولى
مصر تكتشف 27 تابوتا ترجع إلى أكثر من 2500 عام
ثقافة وفن
الشرطة الكندية تبحث عن مصدر «رسالة سامة» كانت موجهة إلى ترامب
دولى
«داخلية الوفاق» تعلن وصول سيارات حديثة لأقسام شرطة النجدة
ليبيا
متظاهرون في بنغازي يطالبون بإجراء انتخابات عاجلة ومحاربة الفساد
ليبيا
عقوبات أوروبية على ليبيين اثنين وثلاث شركات لخرقهم حظر الأسلحة المفروض على ليبيا
ليبيا
«مكافحة الأمراض» يوجه بإصدار شهادات للمتعافين من «كورونا»
ليبيا
«داخلية الوفاق»: فرع «الكهرباء» الجفارة يخزن معدات الشركة في مزرعة للاتجار بها
ليبيا
ضبط المتورطين في قتل مواطن وسرقة سيارته بالقره بوللي
ليبيا
«مشايخ بنغازي» يتهم مكتب إعلام «الموقتة» بالتلاعب بفيديو لقاء المجلس مع الثني
ليبيا
المؤسسة الوطنية للنفط تعلن بدء عمليات التشغيل بحقول شركة سرت
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«داخلية الوفاق» تعلن وصول سيارات حديثة لأقسام شرطة النجدة