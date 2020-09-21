الإعلان عن تعيين وزير الدفاع المالي السابق رئيسًا للبلاد

مركبة رئيس المجلس العسكري في مالي، العقيد عصيمي غوتا، باماكو، 18 سبتمبر 2020 (أ ف ب).

عين وزير الدفاع السابق، با نداو، اليوم الإثنين، رئيسا انتقاليا في مالي من جانب لجنة شكلها المجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ انقلاب 18 أغسطس، وفق ما أعلن رئيس المجلس العقيد عصيمي غوتا للتلفزيون الوطني.

وسيتولى الوزير السابق منصب رئيس الدولة خلال أشهر عدة تسبق عودة المدنيين إلى الحكم، وفق «فرانس برس».

وعين العقيد غوتا نائباَ للرئيس الانتقالي، كما أعلن في بيان متلفز مقتضب. وقال غوتا: «يجري حفل التنصيب الجمعة 25 سبتمبر».

ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من الخلافات بين الماليين حول طبيعة الحكم خلال المرحلة الانتقالية، تخللها ضغط من جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على المجلس العسكري من أجل تعيين فوري لشخصيات مدنية في الحكم.