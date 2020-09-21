الحكومة اليونانية: محادثات مع تركيا حول المناطق البحرية قريبًا

سفينة المسح الزلزالي أوروتش رئيس تبحر في مضيق البوسفور. (أرشيفية: رويترز).

قال الناطق باسم الحكومة اليونانية، ستيليوس بيتساس، اليوم الاثنين، إن بلاده بصدد استئناف محادثات مع تركيا بشأن المناطق البحرية.

وتشترك الجارتان في عضوية حلف شمال الأطلسي، وهما على خلاف شديد بشأن امتداد الجرف القاري لكل منهما في شرق المتوسط، واحتدم التوتر الشهر الماضي عندما أرسلت تركيا سفينة للتنقيب عن النفط والغاز في مياه تطالب اليونان بالسيادة عليها، وفق «رويترز».

خطوة إيجابية

وعادت السفينة أوروتش رئيس لميناء في تركيا يوم الأحد للخضوع لما وصفته أنقرة بأعمال صيانة دورية. واعتبرت اليونان هذا التحرك خطوة إيجابية مبدئية لتهدئة التوتر.

وقال بيتساس للصحفيين: «نحن على وشك استئناف المحادثات الاستكشافية لكن الموعد المحدد لذلك يعتمد على كلا الطرفين.. اليونان وتركيا. المشاعر طيبة». وكانت مناقشات سابقة بين أثينا وأنقرة على ترسيم حدود المناطق البحرية قد انهارت في 2016. وقالت وسائل إعلام يونانية إن المحادثات الاستكشافية «قد تبدأ في وقت قريب ربما هذا الأسبوع».