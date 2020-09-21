ترامب يقول إنه سيرشح قاضيًا جديدًا للمحكمة العليا نهاية الأسبوع

الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (أرشيفية: الإنترنت)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، إنه سيعلن عن الشخصية التي يرشحها لخلافة القاضية الراحلة روث بادر غينسبورغ في المحكمة العليا، في نهاية الأسبوع الحالي مشددا أن على مجلس الشيوخ التصويت قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

وصرح لشبكة «فوكس نيوز»: «سأعلن عن الشخصية الجمعة أو السبت ثم يبدأ العمل، لكن آمل ألا يكون الكثير من العمل»، مضيفا أنه يرغب في الانتظار «إلى ما بعد الانتهاء من مراسم التأبين»، بحسب «فرانس برس».

ورفض التصريحات القائلة إن على مجلس الشيوخ الانتظار للتصويت على الشخصية المرشحة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر، وقال الرئيس الأميركي: «التصويت النهائي يجب أن يجري قبل الانتخابات. لدينا الكثير من الوقت لذلك».