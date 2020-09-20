فيضانات مدمرة تجتاح جنوب فرنسا

صورة لآثار الفيضان الذي ضرب جنوب فرنسا، 20 سبتمبر 2020 . (قناة فرانس 24).

اجتاحت فيضانات منطقة إيرو في جنوب فرنسا، مخلفة خسائر مادية جسيمة، حسب وكالة «فرانس برس» نقلا عن السلطات المحلية.

وقال متخصصون في مجال الطقس إن نسبة الأمطار التي سقطت خلال 24 ساعة فاقت نسبتها في عدة أشهر مما تشهده المنطقة عادة من نسب لهطول الأمطار.

ويفترض أن يوجه وزير الداخلية، غيرار دارمانان، ووزيرة الانتقال الإيكولوجي، باربارا بومبيلي، تحذيرات إلى سكان المناطق المتضررة لمعاينة الخسائر واتخاذ التدابير الضرورية لمواجهة الموقف.

وتواصل عناصر الحماية المدنية البحث عن امرأة في الرابعة والستين من العمر مفقودة منذ مساء السبت في مرتفعات سيفان خلال العواصف المطرية العنيفة، التي دامت إلى منتصف ليلة أمس.