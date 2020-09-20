توقيع 10 آلاف استرليني غرامة على مخالفي قواعد الحجر الصحي في بريطانيا

شخص يرتدي كمامة في العاصمة البريطانية لندن. (بي بي سي).

أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الأحد، أن الأشخاص الذين يرفضون الالتزام بالبقاء قيد العزل الذاتي قد يتم تغريمهم بما يصل إلى عشرة آلاف جنيه استرليني، في إطار التشريعات التي تهدف إلى مواجهة تفشي فيروس «كورونا المستجد» في إنجلترا.

ويفرض هذا القانون الجديد على الأشخاص عزل أنفسهم إذا ثبتت إصابتهم بالفيروس، أو كانوا مخالطين لمصابين، اعتبارًا من 28 سبتمبر الجاري، وفق شبكة «بي بي سي».

وتشمل الإجراءات الجديدة أيضًا منح مبلغ 500 جنيه استرليني لمرة واحدة إلى ذوي الدخل المنخفض الذين يبقون قيد العزل المنزلى، كما سيتم فرض عقوبة على أصحاب العمل الذين يعاقبون من يُطلب منهم عزل أنفسهم.

ويدرس رئيس الوزراء، بوريس جونسون، تشديد القيود على الحركة بعد زيادة عدد الحالات المصابة بالفيروس في إنجلترا، إذ تم تسجيل 4422 حالة إصابة جديدة و27 حالة وفاة نتيجة الإصابة بـ«كوفيد-19» أمس.