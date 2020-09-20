60 ألف متطوع يشاركون في اختبار اللقاح الروسي ضد «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 سبتمبر 2020, 12:17 مساء
صورة موزعة من الصندوق السيادي الروسي للقاح فيروس «كورونا» الذي طوره معهد غامالي للأبحاث، 6 أغسطس 2020. (أ ف ب)

أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، اليوم الأحد، أن أكثر من 60 ألف شخص سيشارك في اختبار اللقاح الروسي ضد فيروس «كورونا» في موسكو.

وقال سوبيانين إن أكثر من 60 ألف شخص أعلنوا أنفسهم كمتطوعين، وخضع آلاف الأشخاص لفحوص طبية حتى يصبح بالإمكان تسجيلهم في قائمة المرشحين المحتملين للاختبار، حسب «روسيا اليوم». 

وأشار في وقت سابق إلى أنه لا توجد خطط لفرض قيود جديدة في العاصمة فيما يتعلق بالحد من انتشار الفيروس، لافتا إلى أنه منذ أسبوعين وحتى الآن، تم في موسكو تطعيم 800 ألف شخص ضد الإنفلونزا، ومن المقرر تطعيم نحو ستة ملايين من سكان العاصمة ضد الإنفلونزا.

سجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من الفيروس المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، ويحمل هذا اللقاح اسم «سبوتنيك V»، وتم تطويره على يد خبراء مركز «غامالي» لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة. 

وأعلن رئيس الصندوق، كيريل دميترييف، أن الصندوق تلقى طلبات من أكثر من 20 دولة حول العالم لشراء مليار جرعة من اللقاح الروسي ضد فيروس «كورونا»، مؤكدا أن موسكو وافقت على إنتاج هذا اللقاح في خمس دول، وأن الطاقات المتاحة تسمح بإنتاج 500 مليون جرعة في السنة.

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