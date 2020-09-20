«الصحة العالمية» تضع قواعد لاختبار علاجات عشبية من أفريقيا لفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 سبتمبر 2020, 10:48 صباحا
مواطنون ينتظرون تسلم مواد غذائية في سويتو بضاحية جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، 17 أبريل 2020 (أ ف ب)

أقرت منظمة الصحة العالمية قواعد لاختبار علاجات عشبية أفريقية لمرض «كوفيد-19» الذي يسببه فيروس «كورونا المستجد».

وتأتي هذه الخطوة فيما تجاوز عدد المصابين بالفيروس في شتى أنحاء العالم 30 مليون شخص، وعدد من ماتوا جراء الإصابة 953 ألفا، وفق شبكة «بي بي سي». 

ويخضع نحو 140 لقاحا محتملا ضد «كوفيد-19» لاختبارات في أنحاء العالم، بلغ العشرات منها بالفعل مرحلة الاختبارات السريرية على البشر.

وبالتزامن مع هذه الجهود، أصدر الفرع الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في برازافيل بيانا يعطي فيه موافقته على قواعد اختبار بعض الأعشاب الطبية. وقال البيان إن أي عقاقير تقليدية تثبت سلامتها وفعاليتها في علاج المرض يمكن الإسراع في تصنيعها.

والمعيار الوحيد لمدى سلامة العلاجات التقليدية وفعاليتها هو الاختبارات العلمية الدقيقة، حسب البيان.

وتأتي هذه الخطوة بعد شهور من ترويج رئيس مدغشقر، أندريه راجولينا، لمشروب عشبي قال إنه يقضي على فيروس «كورونا». ويحتوي هذا المشروب على نبتة الشيح التي ثبتت فعاليتها في علاج الملاريا.

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