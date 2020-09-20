200 ألف وفاة في الولايات المتحدة بسبب «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 سبتمبر 2020, 08:25 صباحا
رجال يرتدون بزات واقية ينزلون نعش ضحية لفيروس «كورونا». (فرانس برس)

 بلغت أعداد وفيات فيروس «كورونا» في الولايات المتحدة الأميركية نحو 200 ألف شخص، فيما تجاوز عدد الإصابات 6.7 مليون حتى الآن.

وذكرت آخر أرقام وبيانات جامعة «جونز هوبكنز»، اليوم الأحد، أن عدد الوفيات ارتفع في الولايات المتحدة، إلى 199259 منذ بدء تفشي الوباء، وبلغ عدد الإصابات ستة ملايين و764970 إصابة. وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا في العالم جراء تفشي فيروس «كورونا»، تليها البرازيل والهند.

وبوم الثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن لقاحا لفيروس «كورونا المستجد» سيكون متوفرا خلال شهر، في توقعات أكثر تفاؤلا من تكهناته السابقة، لكنه أضاف أن الوباء قد يختفي من تلقاء نفسه.

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