إحباط إرسال طرد يحوي مادة ريسين شديدة السُمية إلى ترامب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 سبتمبر 2020, 01:16 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (أرشيفية: الإنترنت)

قال اثنان من مسؤولي سلطات إنفاذ القانون، إنه تم اعتراض طرد بريدي مُوجه إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، في وقت سابق من هذا الأسبوع، وأنه تم تأكيد احتوائه على مادة الريسين شديدة السُمية.

وتم إجراء اختبارين لتأكيد وجود مادة الريسين السامة في الطرد، ويتم فرز جميع رسائل البريد الخاصة بالبيت الأبيض وفحصها في منشأة خارج المكان قبل وصولها إلى البيت الأبيض.

وأشار مسؤول في سلطات إنفاذ القانون لـCNN، إن المحققين يبحثون في احتمال أن تكون حزمة الريسين المُرسلة إلى ترامب قد جاءت من كندا.

من جانبه، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في العاصمة واشنطن، في بيان أرسله إلى CNN: «يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي وشركاؤنا من الخدمة السرية الأميركية وخدمة التفتيش البريدي في رسالة مشبوهة وردت في مرفق بريد حكومي أميركي».

وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن ذلك يأتي في وقت «لا يوجد تهديد معروف للسلامة العامة».

والريسين مركب شديد السمية، يتم استخراجه من حبوب الخروع التي تم استخدامها في عمليات إرهابية. ويمكن استخدامه في شكل مسحوق، حبيبات، ضباب أو حمض.

وفي حالة تناول مادة الريسين، فإنه يسبب الغثيان والقيء ونزيف داخلي في المعدة والأمعاء، يليه فشل الكبد والطحال والكلى والموت جراء انهيار الدورة الدموية.

وطلبت CNN من جهاز الخدمة السرية في البيت الأبيض التعليق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حشاد لـ«بوابة الوسط»: أتمنى برامج واقعية لمرشحي اتحاد الكرة
رياضة محلية
جلسة حوارية حول تحديات القطاع الصحي في ليبيا في مواجهة «كورونا»
فيديو
بالفيديو: السجن لطبيب أسنان أجرى عملية على لوح «هوفربورد»
طب وصحة
بولندي يتسلق أعلى مبنى في باريس
منوعات
بعد وفاة عميدة المحكمة العليا الأميركية.. توقعات بـ«معركة ضارية» على منصبها
دولى
جويلي يعلن رفضه اتفاق حفتر ومعيتيق حول النفط
ليبيا
المصاعب الاقتصادية تعيد الحمير للخدمة في شوارع عدن
عربى
وباء «كوفيد-19» يعقد عمل الصحفيين
دولى
مشروع «تقارب» يوزع كتاب «وحش القمامة» في 5 بلديات
ليبيا
إردوغان يعلق على رغبة السراج تسليم السلطة نهاية أكتوبر المقبل
ليبيا
تقديرات فرنسية بـ«وقوف باشاغا وقوتين عظميين» وراء رغبة السراج في التنحي
ليبيا
البعثة الأممية توضح تفاصيل الاجتماع الثالث للحوار الاقتصادي الليبي برئاسة وليامز
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أمل جديد في شفاء حالات «كورونا» الخطرة