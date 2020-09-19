قائد الحرس الثوري: الثأر لسليماني سيطال المتورطين في اغتياله

تشييع جثمان قاسم سليماني قبل دفنه في مسقط رأسه بمحافظة كرمان الإيرانية، 7 يناير 2020. (الإنترنت).

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، السبت، أن «ثأر» طهران لاغتيال الجنرال قاسم سليماني سيطال «المتورطين» فيه، وذلك بعد تقارير عن تخطيط طهران لاستهداف سفيرة واشنطن لدى جنوب أفريقيا.



وقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، الجنرال قاسم سليماني، بضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد مطلع هذا العام.