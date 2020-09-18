تطبيق «تيك توك» يندد بقرار الحظر الأميركي ويرفض الاتهامات بشأن المسائل الأمنية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 سبتمبر 2020, 05:51 مساء
شعار تطبيق «تيك توك» على شاشة هاتف. (ا ف ب)

ندد تطبيق تيك توك الصيني، الجمعة، بالقرار الأميركي القاضي بحظر تحميله بدءا من الأحد، مؤكداً أنّه قدّم كل الضمانات لاحترام أمن المستخدمين الأميركيين.

وقالت ناطقة باسمه لـ«فرانس برس» إننا «لا نتفق وقرار وزارة التجارة الأميركية ونحن متأسفون أن يحظر تحميل تطبيقات جديدة، بدءا من الأحد، وأن يتم منع تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة بدءا من 12 نوفمبر».

وأضافت: «في اقتراحنا المقدّم إلى الإدارة الأميركية التزمنا بمعايير شفافية غير مسبوقة وبمسؤوليات إضافية تتجاوز ما تقوم به تطبيقات أخرى»، مشيرة إلى احتمال «القيام بعمليات تدقيق من قبل طرف ثالث» إضافة إلى إمكانية «التحقق من أمن الرمز ومراقبة الحكومة الأميركية سلامة المعطيات في الولايات المتحدة».

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