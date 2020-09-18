إدارة ترامب تُملي توصية مثيرة للجدل بشأن فيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 سبتمبر 2020, 04:47 مساء
ترامب يضع كمامة خلال تفقّده مختبرا طبيا في كارولاينا الشمالية. 27 يوليو 2020. (فرانس برس)

فرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب على السلطات الصحية الأميركية توصية مثيرة للجدل في ما يخصّ فحوص الكشف عن «كوفيد-19» على حساب قواعد العمل العلمية السارية، على ما ذكرت جريدة «نيويورك تايمز».

ونشرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها «سي دي سي»، الوكالة الفدرالية الصحية الرئيسية في الولايات المتحدة، في أغسطس على موقعها الإلكتروني توصية بعدم إجراء فحص للأشخاص الذين «لم يتعرّضوا لفيروس كورونا ولا تظهر عليهم أعراض»، ووُجّهت انتقادات شديدة لهذه التوصية، في وقت يطلب الخبراء إجراء فحص لأكبر عدد ممكن من الأشخاص لمحاولة وقف انتشار فيروس «كورونا المستجدّ»، الذي أودى بحياة أكثر من 197 ألف شخص في الولايات المتحدة.

ونقلت «نيويورك تايمز» ما ورد في مستندات داخلية وكذلك تصريحات مسؤولين في المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، من دون تسميتهم. وكتبت أن التوصية «نُشرت على الموقع الإلكتروني للهيئة رغم الاعتراضات الشديدة عليها».

وبحسب الجريدة، قال مسؤول في مراكز الوقاية من الأمراض إن وزارة الصحة في إدارة ترامب والبيت الأبيض أعادا كتابة النصّ الذي «نُشر على الموقع الرسمي للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بصرف النظر عن الآلية الصارمة للمراجعة العلمية المتبعة في الوكالة» وخلافا لرأي العديد من مسؤوليها.

وأضافت «نيويورك تايمز» أن العديد من الخبراء الصحيين في الوكالة أعربوا عن «اعتراضاتهم الشديدة» على هذه الوثيقة التي تتضمن بحسب رأيهم «أخطاء أساسية»، ولم يمنع هذا الأمر الإدارة الأميركية من تقديم التوصية على أنها موضوعة من جانب «سي دي سي» بموافقة مديره الدكتور روبرت ريدفيلد.

وفي الأسابيع الأخيرة، وُجّهت اتهامات للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها والوكالة الأميركية للأدوية، بأنهما تستسلمان لضغوط البيت الأبيض الرامية للخضوع لرؤية ترامب بشأن الوباء، خصوصا رغبته في إنعاش الاقتصاد.

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