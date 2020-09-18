«فرانس برس»: «إسرائيل» تدعو الحجاج اليهود للعودة إلى البلاد

«حجاج يهود» عالقون بين معبري الحدود بين أوكرانيا وبيلاروس. 16 سبتمبر 2020. (فرانس برس)

دعا وزير إسرائيلي الحجاج من اليهود المتدينين الذين كانوا يريدون دخول أوكرانيا عبر بيلاروسيا للمشاركة في احتفالات دينية عشية السنة العبرية الجديدة، للعودة إلى البلاد بعد فشل الجهود المبذولة للسماح لهم بالدخول بسبب فيروس «كورونا».

وقال وزير التعليم العالي بدولة الاحتلال الإسرائيلي زئيف إلكين عبر «تويتر» أعلنت أوكرانيا أنها «لن تسمح لأي من الوفود الصغيرة بالدخول عبر المعابر الحدودية».

وأضاف: «أدعو مواطنينا للعودة إلى إسرائيل والالتزام بتعليمات الحجر الصحي لدى وصولهم».

احتشد أكثر من ألفين من اليهود «الحاسيديم» بينهم أطفال على الحدود الأوكرانية البيلاروسية، الأربعاء، بعد أن منعتهم كييف من الدخول بسبب القيود المرتبطة بتفشي فيروس «كورونا المستجد».

ويتوجه عشرات الآلاف من اليهود «الحاسيديم» إلى مدينة أومان في وسط أوكرانيا كل عام يهودي جديد، يصادف هذا العام في الفترة من 18-20 سبتمبر، لزيارة قبر الحاخام ناخمان، مؤسس حركة بريسلوف الحسيدية، وغادر أعضاء هذه الطائفة إلى أومان هذا العام رغم دعوة الحكومتين الأوكرانية والإسرائيلية يهود «الحسيديم» الشهر الماضي إلى عدم السفر.

ومنعت أوكرانيا الأجانب من الدخول حتى أواخر سبتمبر بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس «كوفيد-19»، لكن الحجاج، المنتمين لدول من بينها فرنسا والولايات المتحدة ودولة الاحتلال الإسرائيلي، حاولوا تجاوز القيود عن طريق الذهاب برا عبر بيلاروسيا.

وذكرت سلطات حرس الحدود في بيلاروسيا أن ما يصل إلى ألفي شخص تجمعوا عند الحدود، وأعلن الجانبان أنهما سيزودان الحجاج العالقين بالمؤن اللازمة، إلا أن المنتمين لهذه الطائفة اليهودية اشتكوا من البرد والجوع.