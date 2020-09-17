دعوات أوروبية إلى انتخابات رئاسية جديدة في بيلاروسيا

مظاهرة نسائية ضد الرئيس لوكاشينكو في بيلاروسيا 12 أغسطس 2020. (أ ف ب).

دعا البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، إلى انتخابات رئاسیة جدیدة في بیلاروسیا، وحث الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على الرئیس ألكسندر لوكاشینكو.

ورفض البرلمان في قرار تبناه بموافقة 574 صوتا مقابل 37 مع امتناع 82 عضوا عن التصویت النتائج الرسمیة لما یسمى بـ«الانتخابات الرئاسية» في بیلاروسیا في التاسع من أغسطس الماضي، قائلا إن ھذه الانتخابات جرت في ظل «انتھاك صارخ لكل المعاییر المعترف بھا دولیا»، وفق وكالة الأنباء الكويتية «كونا».

وأكد البرلمان الأوروبي أنه «بمجرد انتھاء فترة ولایة الرئیس الحالي ألكسندر لوكاشینكو في الخامس من نوفمبر المقبل فإن البرلمان الأوروبي لن یعترف به رئيسًا للبلاد».