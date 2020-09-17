اليونان: نقل آلاف المهاجرين المشردين في جزيرة ليبسوس إلى مخيم جديد

مهاجرون يحملون أمتعتهم ويتجهون إلى مخيم موقت بعد تعرض مخيم موريا في جزيرة ليسبوس اليونانية للتدمير جراء حريقين. (أ ف ب)

باشرت الشرطة في جزيرة ليسبوس اليونانية صباح الخميس عملية لنقل آلاف المهاجرين المشردين منذ احتراق في مخيم موريا إلى مخيم جديد، وفق ما أفاد مراسل لوكالة «فرانس برس»، وعند الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي، تنقلت عناصر الشرطة من خيمة إلى أخرى لإيقاظ المهاجرين النائمين لنقلهم إلى المخيم الذي أقيم على عجل بعد الحريق الذي حدث قبل أسبوع.

وبهدوء يخترقه بكاء الأطفال فقط، قام العديد من اللاجئين بطي بطانياتهم وحمل الحقائب التي وضعوا فيها حاجياتهم الناجية من النيران الأسبوع الماضي، فيما هم آخرون بتفكيك الخيام المثبتة على الأسفلت، وبينما كانت شاحنة للشرطة مركونة على الجانب الآخر من الطريق. كما توجهت النساء والأطفال إلى حاجز الشرطة، حاملين صرة أمتعتهم على ظهورهم.

ومنذ اندلاع الحريق في مخيم موريا، الذي كان يضم 13 ألف لاجئ في ظروف مأساوية، انتقل آلاف الأشخاص للعيش في ملاجئ موقتة على قارعة الطريق أو في مواقف سيارات تابعة لمراكز تسوق مغلقة، ومُنعت منظمة «أطباء بلا حدود»، التي أقامت عيادة للطوارئ في المنطقة، من الوصول إليها ليلا، فيما سرت شائعات عن عملية إجلاء، وفق ما ذكر مصدر في المنظمة لوكالة «فرانس برس» وكان لا يزال من المتعذر الوصول إلى العيادة.

وكتبت المنظمة غير الحكومية في تغريدة على موقع تويتر «تجري عملية للشرطة لنقل اللاجئين إلى المخيم الجديد، ولا يتعين على ذلك منع المساعدة الطبية»، وتعمل السلطات اليونانية والأمم المتحدة على إنشاء مخيم جديد منذ السبت يمكن من خلاله استئناف إجراءات اللجوء، على حد قولهم، ويرفض العديد من طالبي اللجوء دخول المخيم الجديد، قائلين إنهم يخشون الانتظار لأشهر ليتم نقلهم إلى مرافق في البر الرئيسي لليونان، أو أي بلد أوروبي آخر، وبحسب عدد من العاملين في المجال الإنساني، بدأ الأربعاء الانتقال نحو المخيم الجديد، فيما يشعر اللاجئون بإرهاق متزايد نتيجة بقائهم منذ أسبوع في الشارع، تحت أشعة الشمس الحارقة.

وقالت وزارة الهجرة إن نحو 1200 من المهاجرين انضموا إلى مخيم الطوارئ الثلاثاء الذي أقيم على مقربة من مخيم موريا المدمر، وقال ممثل مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في اليونان فيليب لوكلير الأربعاء إن الهدف من هذا المخيم «الموقت» الجديد هو تمكين اللاجئين من «مغادرة الجزيرة تدريجياً وبهدوء إلى أثينا» أو «إعادة توطينهم في مكان آخر».