الصين ترى في زيارة مسؤول أميركي رفيع إلى تايوان تشجيعا لـ«القوى الانفصالية»

مساعد وزير الخارجية الأميركي كيث كراش. (الإنترنت)

نددت الصين، الخميس، بزيارة مسؤول أميركي رفيع إلى تايوان، معتبرة أنها ستشجّع «القوى الانفصالية» على الجزيرة.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصيني وانغ ون بين للصحفيين إن «الصين تعارض بشدة زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركي كيث كراش، إذ إنها ستشجّع سلوك قوى استقلال تايوان الانفصالية المتغطرس».

ومن المقرر أن يتلقي وكيل وزارة الخارجية الأميركية، برئيسة تايوان، تساي إنغ ون، ومسؤولين كبار آخرين، حسبما نقلت «أسوشيتد برس» عن وزارة الخارجية التايوانية. وكراش، الذي يتولى ملف النمو الاقتصادي والطاقة والبيئة، هو أعلى مسؤول من وزارة الخارجية الأميركية يزور الجزيرة منذ عقود.

وتأتي زيارته عقب الزيارة الرفيعة المستوى التي قام بها وزير الصحة الأميركي، أليكس عازار، في أغسطس الماضي، وهو أعلى مسؤول أميركي يقوم بمثل هذه الزيارة منذ قطع العلاقات الرسمية بين الولايات المتحدة وتايوان في عام 1979، عندما حولت الولايات المتحدة العلاقات إلى بكين.