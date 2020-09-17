فنزويلا: التقرير الأممي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان «مليء بالأكاذيب»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 سبتمبر 2020, 09:20 صباحا
الرئيس نيكولاس مادورو وبجانبه الأميرال البحري ريميخيو سيفايوس في عرض عسكري في يناير 2019. (أرشيفية: فرانس برس)

دانت فنزويلا بشدّة تقريراً نشره محقّقون أمميون الأربعاء، وقالوا فيه إنّ لديهم «أسباباً وجيهة للاعتقاد» بأنّ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ومسؤولين في نظامه متورّطون في «جرائم محتملة ضد الإنسانية»، مؤكّدة أنّ هذا التقرير «مليء بالأكاذيب».

وقال وزير الخارجية الفنزويلي خورخي آريازا في تغريدة على «تويتر» إنّ التقرير الأممي «مليء بالأكاذيب، وأعدّته عن بُعد، من دون دقّة منهجية، بعثة وهمية موجّهة ضدّ فنزويلا وتسيطر عليها حكومات تابعة لواشنطن»، التي لا تعترف بنظام مادورو وتسعى للإطاحة به، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي تقريرهم أكّد المحققون الأمميّون أنّ مادورو وأعضاء في حكومته متورّطون بـ«جرائم محتملة ضدّ الإنسانية» في البلد الغارق في أزمة سياسية واقتصادية خانقة، مشيرين بالخصوص إلى حصول عمليات قتل تعسّفي واستخدام منهجي للتعذيب.

وهذا أول تقرير يضعه فريق المحققين، وقد أكّد فيه أنّه عثر على أدلّة على وقوع جرائم ضدّ الإنسانية في فنزويلا. وأضاف المحققون أنّ هناك «أسباباً وجيهة للاعتقاد بأنّ الرئيس» ووزيرين أحدهما وزير الدفاع «أمروا أو ساهموا في تدبير الجرائم التي تم توثيقها».

اقرأ أيضا: الأمم المتحدة تتهم الرئيس الفنزويلي وحكومته بجرائم ضد الإنسانية

وقالت مارتا فاليناس رئيسة فريق المحققين إنّ بعض هذه الجرائم «بما في ذلك القتل التعسّفي واللجوء الى التعذيب بشكل منهجي، ترقى إلى جرائم ضدّ الإنسانية». وأضافت أنّ هيئات أخرى، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية «يجب أن تدرس ملاحقات قضائية بحق أفراد مسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي كشفها الفريق».

ولم يتمكّن فريق المحقّقين من التوجّه إلى فنزويلا، لكنّه استخلص نتائجه من 274 اجتماعاً افتراضياً عقدها مع ضحايا وشهود عيان ومسؤولين سابقين، وكذلك من تحليل وثائق سريّة بينها ملفات قضائية. وقال فريق المحقّقين إنّه درس 2500 واقعة حصلت منذ 2014 وقتل فيها خمسة آلاف شخص على أيدي قوات الأمن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لهذا السبب.. ميسي مهدد بالغياب عن برشلونة في الدوري الإسباني
رياضة عالمية
مجموعة «إتش أند إم» تنهي تعاونها مع مورّد صيني متهم بفرض السخرة على أفراد من ...
اقتصاد
ترامب: لقاح لعلاج «كورونا» خلال شهر.. والفيروس قد يختفي من نفسه
دولى
السعودية تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ورفضها المساس باستقرار المنطقة
عربى
ليبيا تحيي يوم الشهيد في ذكرى استشهاد عمر المختار
ليبيا
طلبة أولى طب بشري في بنغازي يؤدون الامتحان على ضوء النقالات بعد انقطاع الكهرباء
ليبيا
ترامب أراد قتل بشار الأسد
دولى
المسماري يعلن مقتل أمير تنظيم داعش في ليبيا في معركة استمرت 7 ساعات بسبها
ليبيا
كلاوديا غازيني: احتجاز الصيادين الإيطاليين في بنغازي استعراض للقوة ضد دي مايو
ليبيا
الإمارات والبحرين و«إسرائيل» توقع اتفاقية تطبيع برعاية ترامب
عربى
«داخلية الموقتة» ترد على بيان البعثة الأممية بشأن أحداث المرج
ليبيا
نافالني عبر «إنستغرام»: تمكنت من التنفس بمفردي طوال نهار
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل تحد الرطوبة من انتقال «كورونا»؟