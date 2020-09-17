بومبيو: العقوبات الأممية ستفرض مجددا على إيران

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 سبتمبر 2020, 08:14 صباحا
وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، (أرشيفية: الإنترنت)

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنّ العقوبات الأممية سيُعاد فرضها على إيران هذا الأسبوع بصورة تلقائية، وأنّ الولايات المتّحدة ستحرص على أن تطبّق دول العالم أجمع هذه العقوبات وتحترمها.

وقال بومبيو خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البريطاني دومينيك راب في مقرّ الوزارة في واشنطن أمس الأربعاء إنّ «الولايات المتّحدة ستفعل ما دأبت على فعله دوما، وتتحمّل نصيبها من المسؤولية»، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي 20 أغسطس الماضي، لجأ بومبيو إلى إجراء مثير للجدل حين أخطر مجلس الأمن الدولي رسميا بأنّ الولايات المتّحدة فعلت بند «العودة إلى الوضع السابق» المنصوص عليه في الاتفاق النووي الإيراني والذي يتيح إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران بصورة تلقائية بعد مرور 30 يوما، أي فجر الأحد المقبل.

اعتراض أعضاء مجلس الأمن
لكنّ سائر أعضاء مجلس الأمن الدولي يخالفون الولايات المتّحدة في موقفها هذا، إذ إنّهم يعتبرون أنّها فقدت حقّها بتفعيل هذه الآلية حين انسحبت من الاتفاق النووي في العام 2018.

غير أنّ واشنطن لم تبال بموقف الأسرة الدولية، وهي مذاك لا تنفكّ تؤكّد أنّ كل العقوبات الأممية التي رفعت عن إيران بموجب الاتفاق النووي سيعاد فرضها في نهاية هذا الأسبوع، بما في ذلك حظر الأسلحة التقليدية الذي ينتهي مفعوله في أكتوبر والذي فشلت واشنطن في تمديده في مجلس الأمن الدولي.

والأربعاء قال المبعوث الأميركي للملف الإيراني إليوت أبرامز للصحافيين إنّ «كلّ العقوبات التي فرضتها الأمم المتّحدة على إيران سيُعاد فرضها» الأحد، مشيرا إلى أن حظر الأسلحة المفروض على إيران سيمدّد «إلى أجل غير مسمّى»، وأنّ العديد من الأنشطة المتعلقة ببرامج طهران النووية والبالستية ستخضع لعقوبات.

وتابع الدبلوماسي الأميركي «نتوقّع من كلّ الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة أن تطبّق بشكل كامل عقوبات الأمم المتحدة»، معتبرا أن هذا الأمر «سيكون له تأثير كبير جدا».

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