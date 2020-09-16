بايدن: فشل ترامب في إدارة الأزمة الوبائية يجعله غير أهل بتاتاً لتولّي الرئاسة

جو بايدن خلال مؤتمر صحفي ويلمنغتون بولاية ديلاوير. 16 سبتمبر 2020. (فرانس برس)

اعتبر المرشّح الديمقراطي إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن، الأربعاء، أنّ فشل منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب في «إدارة الأزمة الوبائية الناجمة عن كوفيد-19 يجعله غير أهل بتاتاً لتولّي الرئاسة».

وقال بايدن في خطاب ألقاه في ويلمنغتون بولاية ديلاوير إنّ «المسؤولية الأولى للرئيس هي حماية الشعب الأميركي، وهو لم يفعل ذلك. هذا أمر يجعله غير أهل بتاتاً» لتولّي الرئاسة، مشيراً بالخصوص إلى «رفض ترامب فرض إجراءات على الصعيد الوطني لمكافحة الفيروس مثل تدابير التباعد الجسدي وإلزامية وضع الكمامة».