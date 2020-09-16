ملكة بريطانيا تفقد سيادتها على جزيرة باربادوس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 سبتمبر 2020, 08:25 مساء
من احتفالات ملكة بريطانيا بعيد ميلادها في يونيو العام 2018 (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت دولة باربادوس الصغيرة في البحر الكاريبي أنها ستتخلى عن تبعيتها للتاج البريطاني وتصبح جمهورية بحلول نهاية نوفمبر 2021.

وأعلنت هذا الانفصال الدستوري الحاكمة العامة للجزيرة، ساندرا ميسون، في خطاب أثناء استئناف عمل البرلمان المحلي بعد عطلته الصيفية.

وقالت ميسون التي كانت تتحدث في العاصمة بريدجتاون: «بعدما حصلت على الاستقلال قبل أكثر من نصف قرن، لا يمكن لبلادنا أن تشكك في قدراتها على إدارة نفسها بنفسها».

وأضافت الممثلة الرسمية لملكة بريطانيا في الجزيرة: «حان الوقت لنودع ماضينا الاستعماري وأهل باربادوس يريدون رئيسا من باربادوس».

وستفقد الملكة إليزابيث الثانية بذلك سيادتها على واحدة من آخر ممالك الكومونولث، التي كانت مستعمرات بريطانية سابقة ثم أصبحت مستقلة، وردا على سؤال في لندن في هذا الشأن، قال الناطق باسم قصر بكنغهام إن القرار يعود إلى «سلطات باربادوس وسكانها».

وباربادوس لؤلؤة السياحة الصغيرة في جزر الانتيل وجهة للمجتمع الانغلو ساكسوني الراقي خصوصا، وتبلغ مساحة بارادوس 430 كيلومترا مربعا وتضم 287 ألف نسمة في 2019 حسب أرقام البنك الدولي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مجموعة «إتش أند إم» تنهي تعاونها مع مورّد صيني متهم بفرض السخرة على أفراد من ...
اقتصاد
ترامب: لقاح لعلاج «كورونا» خلال شهر.. والفيروس قد يختفي من نفسه
دولى
السعودية تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ورفضها المساس باستقرار المنطقة
عربى
ليبيا تحيي يوم الشهيد في ذكرى استشهاد عمر المختار
ليبيا
طلبة أولى طب بشري في بنغازي يؤدون الامتحان على ضوء النقالات بعد انقطاع الكهرباء
ليبيا
ترامب أراد قتل بشار الأسد
دولى
المسماري يعلن مقتل أمير تنظيم داعش في ليبيا في معركة استمرت 7 ساعات بسبها
ليبيا
كلاوديا غازيني: احتجاز الصيادين الإيطاليين في بنغازي استعراض للقوة ضد دي مايو
ليبيا
الإمارات والبحرين و«إسرائيل» توقع اتفاقية تطبيع برعاية ترامب
عربى
«داخلية الموقتة» ترد على بيان البعثة الأممية بشأن أحداث المرج
ليبيا
نافالني عبر «إنستغرام»: تمكنت من التنفس بمفردي طوال نهار
دولى
ترامب يحذر من أن الأشجار «يمكن أن تنفجر» خلال الحرائق
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل تحد الرطوبة من انتقال «كورونا»؟