خمسة ملايين إصابة بـ«كورونا» في الهند وترامب يعد بلقاح قريبا.. و«الصحة العالمية»: الوضع أسوأ من الخيال

عامل صحة يسحب عينة من سيدة لإجراء فحص «كوفيد-19» في معبد في بومباي، 15 سبتمبر 2020 (فرانس برس)