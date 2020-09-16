خمسة ملايين إصابة بـ«كورونا» في الهند وترامب يعد بلقاح قريبا.. و«الصحة العالمية»: الوضع أسوأ من الخيال

تخطّى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ في الهند، اليوم الأربعاء خمسة ملايين مصاب، في وقت حذر ممثل خاص لمنظمة الصحة العالمية من أن الوباء «أسوأ من أي خيال علمي»، وبأن الأزمة لا تزال في بدايتها.
وسجلت الهند البالغ عدد سكانها مليارا و300 مليون نسمة، في غضون 11 يوما مليون إصابة بالفيروس. وهي ثاني الدول من حيث عدد الإصابات المؤكدة (5.02 مليون حالة) بعد الولايات المتحدة (6.59 مليون حالة)، وفق وكالة «فرانس برس».
وبحسب أرقام وزارة الصحة فقد أودت الجائحة بحياة 82 ألفا و66 شخصا في الهند منذ بدء تفشي الوباء، لكن غالبية الخبراء يعتقدون أن الأعداد الحقيقية ربما تكون أعلى بكثير.
وأودى الوباء بنحو 930 ألف شخص في العالم، بحسب تعداد لوكالة «فرانس برس» استنادا لمصادر رسمية. وقال الطبيب ديفيد نابارو، وهو أحد ستة ممثلين لمنظمة الصحة العالمية مكلفين أزمة الفيروس إن الأزمة لا تزال في بدايتها.
أسوأ من الخيال العلمي
وقال نابارو أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني إن «هذا أسوأ بكثير من كل الخيال العلمي حول الأوبئة».
وأضاف: «إنه وضع مروع، مشكلة صحية خرجت عن السيطرة وتغرق العالم ليس فقط في ركود، ولكن في انكماش اقتصادي هائل، من المرجح أن يضاعف عدد الفقراء، ويضاعف أعداد المصابين بسوء التغذية، ويؤدي إلى إفلاس مئات الملايين من الشركات الصغيرة».
ودعت منظمة الصحة العالمية أمس الثلاثاء، الحكومات إلى اتخاذ قرارات صارمة لحماية الفئات الأكثر ضعفا وإبقاء الفتيان في المدارس حتى لو كان ذلك يعني تضحيات لا مفر منها، فيما تدخل أوروبا لحظة حاسمة في مكافحة الوباء مع بدء العام الدراسي وفصل الخريف.
التوصية بإغلاق المدارس
وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن الأشخاص دون سن الـ20 يمثلون أقل من 10% من حالات الإصابة وأقل من 0.2% من الوفيات، معتبرة أن إغلاق المدارس يجب أن يكون الملاذ الأخير في المناطق التي يتفشى فيها الفيروس بشدة، وفق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس.
في اليونان، استؤنفت الدراسة الاثنين الماضي؛ لكن السلطات أخفقت بشكل كبير بعد أن تم توزيع مئات الآلاف من الكمامات الواقية على المدارس في أنحاء البلاد لكن معظمها كان كبيرا جدا بحيث تعذر استخدامها.
وعندما وزعت الكمامات في اليوم الأول من المدرسة، تداول الطلاب على منصات التواصل الاجتماعي صورا تظهر وجوها مغطاة بالكامل بما وصفوه «أقنعة المظلات».
كارثة على قطاع السياحة
وبلغت خسائر السياحة العالمية بسبب فيروس كورونا المستجد 460 مليار دولار في النصف الأول من العام، كما أفادت منظمة السياحة العالمية الثلاثاء.
وتراجع عدد السياح في العالم بمعدل 65% في النصف الأول من السنة بسبب إغلاق الحدود وفرض قيود على المسافرين مما كبد القطاع خسائر أكبر بخمسة أضعاف من تلك المسجلة خلال الأزمة الاقتصادية والمالية في 2009، كما ذكرت المنظمة الأممية التي تتخذ من مدريد مقرا في بيان.
وفي الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا بفيروس كورونا مع تسجيلها أكثر من 195 ألف وفاة، ندد خبراء في مجال العلوم بالضغط «غير المسبوق» الذي يمارسه الرئيس دونالد ترامب في حملته الانتخابية، على كبرى هيئات الصحة العامة الأميركية.
ترامب يعد بلقاح قريبا
ومنذ أشهر تتزايد وتيرة الأحداث لدى وكالة الأدوية الأميركية ومراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها وهي الوكالة الفدرالية على خط المواجهة في معركة التصدي لـ«كوفيد-19» ويعتبر الرئيس دونالد ترامب الهيئتين مركزين لمقاومة رغبته في تنشيط الاقتصاد.
ويعتقد العلماء والمعارضة الديمقراطية أيضا أن ترامب يسعى لتسريع لقاح يحصل على موافقة قبل الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر المقبل. وقال ترامب مساء الثلاثاء إن اللقاح يمكن أن يكون متاحا في غضون ثلاثة أو أربعة أسابيع، وهي توقعات أكثر تفاؤلا من تكهناته السابقة «المتفائلة أصلا».