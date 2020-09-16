رئيسة المفوضية الأوروبية تحذر تركيا من أي محاولة لـ«ترهيب» جيرانها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 سبتمبر 2020, 11:06 صباحا
أورسولا فون دير لايين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أنغيلا ميركل عبر الإنترنت (أ ف ب).

حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، أنقرة من أي محاولة لـ«ترهيب» جيرانها، في إطار النزاع على موارد الغاز الذي تتواجه فيه تركيا مع اليونان في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

وقالت فون دير لايين في كلمتها السنوية حول حال الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان الأوروبي: «نعم، تقع تركيا في منطقة تشهد اضطرابات. نعم، هي تتلقى ملايين اللاجئين ندفع لها لاستقبالهم مساعدة مالية كبيرة. لكن لا شيء من ذلك يبرر محاولات ترهيب جيرانها»، حسبما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

كما حذرت  من أن الاتفاق الذي يكرس خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الموقع في يناير الماضي (بريكست) لا يمكن تعديله من جانب واحد. وقالت إنه «من المستحيل تعديل الاتفاق بشكل أحادي أو تجاهله أو التوقف عن تطبيق بنوده. إنها مسألة قانون وثقة وحسن نية».

وفيما يخص التوصل إلى لقاح لعلاج فيروس كورونا المستجد، شددت على ضرورة التعاون الدولي حول الوصول لهذا اللقاح، مضيفة: «أي موقف قومي منفرد بشأن اللقاحات يهدد أرواحا بشرية فيما التعاون حولها ينقذ أرواحا، فأمام الأزمة التي يشهدها العالم، يختار البعض الانطواء على الذات».

وتابعت: «التوصل إلى لقاح لا يكفي. علينا السهر على حصول المواطنين الأوروبيين وفي كل أرجاء العالم عليه (...) ولا يمكن لأحد منا أن يكون بأمان إذا لم يكن الجميع بأمان».

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