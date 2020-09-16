ترامب: لقاح لعلاج «كورونا» خلال شهر.. والفيروس قد يختفي من نفسه

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الثلاثاء أن لقاحا لفيروس كورونا المستجد سيكون متوhفرا خلال شهر، في توقعات أكثر تفاؤلا من تكهناته السابقة، لكنه أضاف أن الوباء قد يختفي من تلقاء نفسه.
وقال خلال لقاء حضره عدد من الناخبين في بنسلفانيا استضافته شبكة «إيه بي سي نيوز» «نحن قريبون جدا من التوصل للقاح، ونحن على مسافة أسابيع من الحصول عليه، ربما ثلاثة أو أربعة أسابيع»، حسبما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».
وقبل ساعات قليلة صرح ترامب لـ«فوكس نيوز» fأن لقاحا بات ممكنا في غضون «أربعة أسابيع، وربما ثمانية أسابيع».
الخوف من الضغط على المؤسسات الصحية
وعبر الديمقراطيون عن القلق من أن يكون ترامب يمارس ضغوطا على الهيئات الصحية الناظمة والعلماء للموافقة على لقاح متسرع يساعده في تعزيز حظوظه للفوز بولاية رئاسية ثانية أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن في انتخابات 3 نوفمبر.
ويقول علماء من بينهم الخبير الكبير في الأمراض المعدية الطبيب أنطوني فاوتشي إن الموافقة على اللقاح ستصدر على الأرجح قرابة نهاية العام.
وفي اللقاء الانتخابي سأل أحد الناخبين ترامب عن سبب تقليله من خطورة كورونا، الذي أودى حتى الآن بما يقرب من 200 ألف شخص في الولايات المتحدة. وأجاب ترامب «لم أقلل من خطورته، إنني في الواقع وبعدة طرق ضخّمته فيما يتعلق بالتدابير» لمواجهته.
التقليل من شأن الفيروس
لكن ترامب نفسه كان قد قال للصحفي بوب وودورد خلال مقابلات لكتابه «ريج» (الغضب) الذي نشر أمس الثلاثاء إنه قرر عمدا التقليل من شأن الفيروس، لتجنب إثارة خوف الأميركيين.
وكرر رأيه الأكثر إثارة للجدل حول الفيروس الذي أنهك الاقتصاد، ويقول الخبراء الحكوميون إن خطره سيبقى لفترة من الزمن، مشددا على أن الفيروس سيختفي. وقال «سينحسر من دون لقاح، لكنه سينحسر بسرعة أكبر معه».
وردا على سؤال حول كيف سيختفي الفيروس من تلقاء نفسه، أشار ترامب إلى المناعة الجماعية التي تتطور لدى الناس وتتيح مقاومة المرض والحد من تفشيه.
وتظهر استطلاعات الرأي أن غالبية الأميركيين لا يوافقون على تعاطي ترامب مع الأزمة الصحية.