ترامب: لقاح لعلاج «كورونا» خلال شهر.. والفيروس قد يختفي من نفسه

ترامب مع الصحفي جورج ستيفانوبولس في مركز الدستور الوطني بفيلادلفيا، 15 سبتمبر 2020 (فرانس برس)