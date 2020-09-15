ترامب أراد قتل بشار الأسد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 سبتمبر 2020, 10:30 مساء
الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره الأميركي ترامب. (الإنترنت)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه أراد اغتيال الرئيس السوري بشار الأسد في العام 2017، لكن وزير دفاعه آنذاك، جيم ماتيس، عارض العملية. وقال ترامب في برنامج «فوكس آند فريندز» الصباحي: «كنت أفضل قتله. لقد جهزت للأمر تماما». وأضاف: «لم يرغب ماتيس في أن يفعل ذلك. ماتيس كان جنرالا بولغ في تقديره وتركته يرحل».

ويدعم هذا التصريح المعلومات التي نشرت في العام 2018، عندما نشر الصحفي في «واشنطن بوست» بوب وودورد كتابه «الخوف: ترامب في البيت الأبيض»، لكن ترامب نفى ذلك حينها. وقال ترامب للصحفيين في 5 سبتمبر 2018: «لم يتم حتى التفكير في ذلك مطلقا».

وجاءت تصريحات ترامب، الثلاثاء، في إطار انتقاده ماتيس، الذي وصفه الرئيس بأنه «رجل عظيم» عندما عينه لإدارة البنتاغون، لكن علاقاته ساءت بالجنرال المتقاعد الذي استقال في نهاية المطاف أواخر العام 2018.

وذكرت تقارير صحفية أن ترامب فكر في اغتيال الأسد بعد اتهام الرئيس السوري بشن هجوم كيميائي على المدنيين في أبريل 2017. وذكر وودورد في كتابه أن ترامب قال إن على القوات الأميركية أن «تدخل» و«تقتل» الأسد.

وكتب وودورد الذي اشتُهر بكشفه في السبعينات فضيحة «ووترغيت» التي أسقطت الرئيس ريتشارد نيكسون، أن ماتيس أخبر ترامب «سأعمل على ذلك في الحال»، لكنه عاد بخطط لشن غارة جوية محدودة. وقال ترامب لشبكة «فوكس» إنه لم يندم على قرار عدم استهداف الأسد، قائلا إنه كان بإمكانه «التعايش مع كلا الأمرين».

وقال ترامب: «لقد اعتبرت بالتأكيد أنه ليس شخصا جيدا، لكن كانت لدي فرصة للتخلص منه لو أردت وكان ماتيس ضد ذلك.... ماتيس كان ضد غالبية تلك الأشياء».

حكم الأسد سورية طوال سنوات الحرب المدمرة التي تعيشها البلاد، وقتل فيها مئات الآلاف منذ 2011. ويتهم النظام السوري بارتكاب سلسلة من الجرائم بما في ذلك التعذيب والإعدامات التعسفية والاغتصاب واستخدام أسلحة كيميائية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نافالني عبر «إنستغرام»: تمكنت من التنفس بمفردي طوال نهار
دولى
ترامب يحذر من أن الأشجار «يمكن أن تنفجر» خلال الحرائق
دولى
بالصور.. العثور على «ترسانة أسلحة» مع تشكيل عصابي «خطير» في بنغازي
ليبيا
«فاينانشيال تايمز»: إيقاف باشاغا عن العمل فجر الانقسامات في حكومة الوفاق
ليبيا
بالصور.. أمطار غزيرة وغرق المحلات والسيارات في مصراتة
ليبيا
«إنتلجنس» الفرنسي: باريس تستضيف قمة تجمع حفتر وصالح والسراج الخميس المقبل
ليبيا
البرلمان الكويتي يؤجل جلسته بعد إصابة 5 نواب بـ«كورونا»
عربى
«الصحة العالمية» تعقب على ارتفاع الوفيات والإصابات في أوروبا.. «سيصبح الأمر ...
دولى
9.8 مليار دولار خسائر الإقفالات النفطية خلال 241 يوما
ليبيا
مقابلة خاصة مع الإعلامي محمود شمام
فيديو
جيفري فيلتمان: تركيبة المشاورات الليبية في سويسرا والمغرب صممها المشاركون ...
ليبيا
غلق باب التسجيل في برنامج «الرئاسي» لتشغيل الشباب اليوم
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تجاهل الجانب العاطفي يفاقم آلام الظهر