ترامب: دول أخرى تنضم إلى ركب الموقعين على اتفاق سلام مع «إسرائيل»

الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (أرشيفية: الإنترنت)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن «دولا أخرى من بينها خمسة أو ستة بلدان عربية ستنضم إلى ركب الموقعين على اتفاق سلام مع إسرائيل»، وذلك قبل التوقيع على اتفاق لتطبيع العلاقات بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وكل من الإمارات والبحرين، مساء اليوم الثلاثاء.



وأضاف ترامب من مكتبه في البيت الأبيض بحضور نتانياهو أن إيران ستضطر إلى اللجوء إلى الولايات المتحدة «خلال وقت قصير»، كاشفا عن اعتزامه توقيع اتفاق مع إيران حال فاز بالانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل، وفق شبكة «سي إن إن».

وأوضح أن إدارته حققت «تقدما كبيرا مع نحو خمس أو ست دول إضافية ستنضم الينا قريبا جدا، وسبق أن بدأنا التشاور معها»، من دون تسمية هذه الدول.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد إن اتفاق التطبيع مع تل أبيب «خطوة تؤشر على تطوير التعاون مع أميركا، كما نود أن نظهر لشعبنا أن هناك أنباء سارة من هذا الجزء من العالم».