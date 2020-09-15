ألمانيا تعتزم استقبال 1500 مهاجر من الجزر اليونانية

أشخاص يحملون أمتعتهم ويتجهون إلى مخيم موقت بعد تعرض مخيم موريا في جزيرة ليسبوس اليونانية للتدمير جراء حريقين، 13 سبتمبر 2020. (أ ف ب)

تعتزم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل استقبال نحو 1500 مهاجر موجودين حاليًا في الجزر اليونانية، بعد الحرائق في مخيم موريا في جزيرة ليسبوس، على ما أفاد مصدر حكومي وكالة «فرانس برس» الثلاثاء.

وأوضح المصدر أن الخطة التي وضعتها ميركل مع وزير الداخلية هورست زيهوفر تقضي باستقبال مهاجرين حصلوا على وضع اللجوء في اليونان، مع إعطاء الأولوية للعائلات مع أطفال، وذلك بعدما أعلنت برلين التكفل بمئة إلى 150 قاصرًا معزولًا تم إجلاؤهم من مخيم موريا في إطار مبادرة ألمانية - فرنسية.

يذكر أن وزير الداخلية الألماني، هورست سيهوفر، في برلين، كشف الجمعة الماضي ، أن عشر دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ستستقبل نحو 400 مهاجر قاصر لا يرافقهم بالغون، وجرى إجلاؤهم من جزيرة ليسبوس اليونانية بعد الحريق الهائل في مخيم موريا.

وقال سيهوفر: «إن اتصالاتنا مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سمحت بالتوصل إلى مشاركة عشر منها في نقل» هؤلاء القاصرين، موضحًا أن كلًّا من ألمانيا وفرنسا ستتكفل بما بين 100 و150 من هؤلاء الأطفال.