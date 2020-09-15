ترامب: ردنا على أي هجوم إيراني سيكون أقوى ألف مرة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب في شارلوت، 24 أغسطس 2020، (أ ف ب)

حذر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إيران من مغبة شن أي هجوم على الولايات المتحدة، متوعدًا بأن رد بلاده سيكون «أقوى ألف مرة»، بعد تقارير إعلامية أفادت بأن طهران خططت لاغتيال سفيرة أميركية انتقامًا لمقتل قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني.

وقال ترامب في تغريدة على «تويتر»، مساء أمس الإثنين، إن «أي هجوم من جانب إيران، أيًّا يكن شكله، ضد الولايات المتحدة سيجابه برد أقوى بألف مرة»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأتى رد فعل الرئيس الأميركي إثر تقارير صحفية أفادت بأن إيران وضعت مخططًا »لاغتيال» السفيرة الأميركية لدى جنوب أفريقيا، لانا ماركس، القريبة من ترامب، في معلومات وصفتها طهران بـ«السخف»، مؤكدة أن «لا أساس لها».