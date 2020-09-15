مجلس العموم البريطاني يوافق مبدئياً على مشروع قانون مثير للجدل بشأن بريكست

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 سبتمبر 2020, 01:13 صباحا
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بمجلس العموم. (أرشيفية: الإنترنت)

وافق مجلس العموم البريطاني مساء الإثنين، مبدئياً على مشروع قانون مثير للجدل قدّمته حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون ويسمح لها، بأن تتراجع عن بعض التزاماتها المنصوص عليها في اتفاق بريكست الذي أبرمته العام الماضي.

ومشروع القانون الذي أثار اعتراضات حتّى في أوساط الأكثرية المحافظة وافق عليه 340 نائباً مقابل 263 صوّتوا ضدّه، وفق وكالة فرانس برس.

وستتواصل عملية إقرار مشروع القانون في مجلس العموم الذي سينظر الأسبوع المقبل، في تعديل يفرض العودة إلى البرلمان قبل أي تعديل يتعلّق باتفاق خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي.

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