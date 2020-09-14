وزيرا الدفاع الإسرائيلي والبحريني يجريان مباحثات حول شراكتهما

وزير شؤون الدفاع البحريني، الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي، ونظيره الإسرائيلي بيني غانتس. (الإنترنت)

أجرى وزير شؤون الدفاع البحريني، الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي، الإثنين، مباحثات مع نظيره الإسرائيلي بيني غانتس.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، فقد ناقشا أهمية «اتفاقية إبراهام» مع الوزير الإسرائيلي والاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط، وتحدثا عن توقعاتهما المشتركة بإقامة شراكة وثيقة بين وزارتي الدفاع، مما سيساهم في تعزيز قدرات البلدين والمحافظة على الأمن الإقليمي. وفي ختام المحادثة، عرض وزير الدفاع الإسرائيلي استضافة شريكه البحريني في زيارة رسمية واتفقا على مواصلة الحوار معا.

معارضة وأصوات مؤيدة للتطبيع مع إسرائيل في البحرين

إيران عن اتفاق التطبيع بين المنامة وتل أبيب: البحرين شريكة في جرائم إسرائيل

وصباح الإثنين، أجريت مباحثات بين وزير الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين، زايد بن راشد الزياني، ووزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي أوفير أكونيس، جرى خلالها تبادل التهاني لمناسبة إعلان السلام بين البلدين.

وتمّ خلال الاتصال مناقشة العديد من جوانب التعاون بين البلدين تحت مظلة السلام، مما سينعكس إيجابيا على اقتصاديات البلدين، ولا سيما في القطاعات التجارية والصناعية والسياحية. وأعرب مسؤولا البلدين عن تطلعهما للمزيد من التعاون بين القطاع الخاص في البلدين والعديد من الزيارات المتبادلة والمشاريع المشتركة.

خطوة لأجل السلام

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن الجمعة، اتفاق مملكة البحرين وإسرائيل على إبرام اتفاق سلام، واصفا إياه بـ«الإنجاز التاريخي».

وغرد ترامب على حسابه الرسمي عبر «تويتر»، قائلا: «إنجاز تاريخي آخر اليوم!.. صديقانا العظيمان إسرائيل ومملكة البحرين يتفقان على اتفاق سلام». وتابع: «ثاني دولة عربية تصنع السلام مع إسرائيل في 30 يوما!»، في إشارة إلى اتفاق السلام الذي أبرمته دولة الإمارات مع إسرائيل.

وقال بيان أميركي - بحريني - إسرائيلي مشترك، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، تحدثوا اليوم، وتمت الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين.

وتابع البيان: «هذا اختراق تاريخي لتعزيز السلام في الشرق الأوسط. إن فتح الحوار والعلاقات المباشرة بين هذين المجتمعين الديناميكيين والاقتصادات المتقدمة، سيواصل التحول الإيجابي للشرق الأوسط ويزيد الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة».